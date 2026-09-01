Kevin Danso, Premier Lig'de kalıyor

Sunderland ile Tottenham, 27 yaşındaki Avusturyalı stoperin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre; Danso'nun transfer öncesi sağlık kontrollerinin bugün yapılması planlanıyor.
Sunderland'ın Kevin Danso'yu 2026/27 sezonu için kiralayacağı ve anlaşmada yaklaşık 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.
İngiliz ekibi daha önce de Danso için Tottenham'ın kapısını çalmış ancak Londra temsilcisi, yerine yeni bir savunmacı almadan oyuncunun ayrılığına izin vermemişti.
TOTTENHAM'DAKİ İLK GOLÜNÜ YENİ ATMIŞTI
Kevin Danso, Tottenham formasıyla ilk golünü geçtiğimiz hafta oynanan EFL Cup karşılaşmasında kaydetti.
Charlton Athletic karşısında sonradan oyuna dahil olan Avusturyalı savunmacı, ağları havalandırarak Tottenham kariyerindeki ilk gol sevincini yaşamıştı.
Buna rağmen savunma rotasyonundaki yeni planlama sonrası deneyimli futbolcu için ayrılık kararı çıktı.
KİŞİSEL ŞARTLARDA DA ANLAŞMA SAĞLANDI
Sunderland ile Kevin Danso'nun kişisel şartlar konusunda da el sıkıştığı aktarıldı.
Sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmaması halinde transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması ve Avusturyalı stoperin sezon boyunca Stadium of Light'ta forma giymesi bekleniyor.
Sunderland'ın Kevin Danso'yu 2026/27 sezonu için kiralayacağı ve anlaşmada yaklaşık 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun da bulunduğu belirtildi.
İngiliz ekibi daha önce de Danso için Tottenham'ın kapısını çalmış ancak Londra temsilcisi, yerine yeni bir savunmacı almadan oyuncunun ayrılığına izin vermemişti.
TOTTENHAM'DAKİ İLK GOLÜNÜ YENİ ATMIŞTI
Kevin Danso, Tottenham formasıyla ilk golünü geçtiğimiz hafta oynanan EFL Cup karşılaşmasında kaydetti.
Charlton Athletic karşısında sonradan oyuna dahil olan Avusturyalı savunmacı, ağları havalandırarak Tottenham kariyerindeki ilk gol sevincini yaşamıştı.
Buna rağmen savunma rotasyonundaki yeni planlama sonrası deneyimli futbolcu için ayrılık kararı çıktı.
KİŞİSEL ŞARTLARDA DA ANLAŞMA SAĞLANDI
Sunderland ile Kevin Danso'nun kişisel şartlar konusunda da el sıkıştığı aktarıldı.
Sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun çıkmaması halinde transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması ve Avusturyalı stoperin sezon boyunca Stadium of Light'ta forma giymesi bekleniyor.