01 Eylül
Bandırmaspor-Antalyaspor
16:00
01 Eylül
Ümraniye-Muğlaspor
17:00
01 Eylül
Boluspor-Keçiörengücü
20:00
01 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
20:00
01 Eylül
Swansea City-Watford
21:45
01 Eylül
West Ham United-Wolves
21:45

Hull City'e 14 milyon Euro'luk sağ bek

Hull City, Genoa'nın İngiliz sağ beki Norton Cuffy için 14 milyon Euro karşılığı anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 11:59
Haber: Sporx.com dış haberler
Hull City'e 14 milyon Euro'luk sağ bek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

Hull City, transfer döneminin son bölümünde savunma hattı için önemli bir hamle yaptı. İngiliz ekibi, Genoa forması giyen Brooke Norton-Cuffy'nin transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Hull City ile Genoa arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı ve 22 yaşındaki İngiliz sağ bek için 14 milyon euroluk anlaşma sağlandı.

HULL CITY'DEN 14 MİLYON EURO

Tarafların sözlü olarak el sıkışmasının ardından transferin resmi işlemlerinin tamamlanmasına geçilmesi bekleniyor.

Hull City'nin Norton-Cuffy için Genoa'ya 14 milyon euro ödeyeceği belirtilirken, oyuncunun eski kulübü Arsenal da transferden gelir elde edecek.

Norton-Cuffy, Ağustos 2024'te Arsenal'dan Genoa'ya transfer edilirken Londra ekibi anlaşmaya sonraki satıştan pay maddesi koydurmuştu. İtalyan basınında o dönemde yer alan bilgilere göre Genoa, genç futbolcu için 2 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euroya ulaşabilecek bonuslar üzerinde anlaşmıştı.

ARSENAL ALTYAPISINDA YETİŞTİ

12 Ocak 2004'te Londra'da dünyaya gelen Brooke Norton-Cuffy, futbol eğitimine Chelsea altyapısında başladıktan sonra 10 yaşında Arsenal'ın Hale End Akademisi'ne geçti.

2021 yılında Arsenal ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan İngiliz futbolcu, A takım seviyesinde deneyim kazanması amacıyla farklı kulüplere kiralandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.