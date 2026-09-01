Hull City'e 14 milyon Euro'luk sağ bek

Hull City, transfer döneminin son bölümünde savunma hattı için önemli bir hamle yaptı. İngiliz ekibi, Genoa forması giyen Brooke Norton-Cuffy'nin transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Hull City ile Genoa arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı ve 22 yaşındaki İngiliz sağ bek için 14 milyon euroluk anlaşma sağlandı.





HULL CITY'DEN 14 MİLYON EURO

Tarafların sözlü olarak el sıkışmasının ardından transferin resmi işlemlerinin tamamlanmasına geçilmesi bekleniyor.





Hull City'nin Norton-Cuffy için Genoa'ya 14 milyon euro ödeyeceği belirtilirken, oyuncunun eski kulübü Arsenal da transferden gelir elde edecek.





Norton-Cuffy, Ağustos 2024'te Arsenal'dan Genoa'ya transfer edilirken Londra ekibi anlaşmaya sonraki satıştan pay maddesi koydurmuştu. İtalyan basınında o dönemde yer alan bilgilere göre Genoa, genç futbolcu için 2 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euroya ulaşabilecek bonuslar üzerinde anlaşmıştı.





ARSENAL ALTYAPISINDA YETİŞTİ

12 Ocak 2004'te Londra'da dünyaya gelen Brooke Norton-Cuffy, futbol eğitimine Chelsea altyapısında başladıktan sonra 10 yaşında Arsenal'ın Hale End Akademisi'ne geçti.





2021 yılında Arsenal ile ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan İngiliz futbolcu, A takım seviyesinde deneyim kazanması amacıyla farklı kulüplere kiralandı.



