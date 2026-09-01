GSB KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama işlemleri için araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklama doğrultusunda KYK yurt başvuruları 25 Ağustos'ta başladı ve 29 Ağustos'ta sona erdi. Akabinde ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Geçtiğimiz yıl yurt başvuru sonuçları 11 Eylül'de açıklanmıştı. Peki, 2026 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmi bir açıklama da yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl 2-6 Eylül tarihlerinde alınan KYK yurt başvuru sonuçları 11 Eylül tarihinde erişime açılmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda KYK yurt sonuçlarının 1-7 Eylül 2026 tarih aralığında açıklanması bekleniyor.

KYK yurt sonuçları açıklandığında öğrenciler, yerleştirme durumlarını e-Devlet üzerinden yer alan "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecek.

Sonuç ekranında öğrencilerin hangi yurda yerleştirildiği ve kayıt sürecine ilişkin bilgiler yer alacak.