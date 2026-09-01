Haber Tarihi: 01 Eylül 2026 12:42 -
Güncelleme Tarihi:
01 Eylül 2026 12:42
GSB KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KYK yurt başvuruları 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde barınma ihtiyacını karşılamak isteyen üniversite öğrencileri, sonuçların ne zaman açıklanacağını, nereden ve nasıl sorgulanacağını merak ediyor. KYK yurt sonuçları tarihi ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, 2026 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl ve nereden öğrenilecek? İşte detaylar…
KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama işlemleri için araştırmalar hız kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklama doğrultusunda KYK yurt başvuruları 25 Ağustos'ta başladı ve 29 Ağustos'ta sona erdi. Akabinde ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Geçtiğimiz yıl yurt başvuru sonuçları 11 Eylül'de açıklanmıştı. Peki, 2026 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından resmi bir açıklama da yapılmadı.Geçtiğimiz yıl 2-6 Eylül tarihlerinde alınan KYK yurt başvuru sonuçları 11 Eylül tarihinde erişime açılmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda KYK yurt sonuçlarının 1-7 Eylül 2026 tarih aralığında açıklanması bekleniyor.KYK YURT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?KYK yurt sonuçları açıklandığında öğrenciler, yerleştirme durumlarını e-Devlet üzerinden yer alan "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecek.Sonuç ekranında öğrencilerin hangi yurda yerleştirildiği ve kayıt sürecine ilişkin bilgiler yer alacak.
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