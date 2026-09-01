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Manchester City, Enzo Fernandez'i kadrosuna katıyor

Manchester City, Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez'in transferi için Chelsea ile prensip anlaşmasına vardı. Manchester City, Enzo Fernandez için 160 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 13:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City, Enzo Fernandez'i kadrosuna katıyor
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Manchester City, kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, yeni teknik direktörü Enzo Maresca'nın Chelsea'den eski öğrencisi Enzo Fernandez transferi için geri sayıma geçti.

ANLAŞMAYA VARILDI
160 MİLYON EURO

Manchester City, Enzo Fernandez'in transferi için Chelsea ile prensip anlaşmasına vardı. Manchester City, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu 160 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Enzo Fernandez'in transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

REAL MADRID SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Enzo Fernandez, geçen sezonun ortasından bu yana Chelsea'de hedef adam oldu! Arjantinli futbolcu, geride bıraktığımız sezonda Real Madrid'e transfer olmak istediğini söylemiş ve bu sözler Chelsea tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Chelsea'de geride kalan sezonda 54 maçta süre bulan Enzo Fernandez, 15 gol attı ve 7 asist yaptı.

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