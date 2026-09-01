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Chelsea'den Como'ya gidiyor; kiralık

Chelsea, Emiliano Martinez'in transferi sonrası Robert Sanchez'i Como'ya kiralıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 10:45 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2026 10:46
Chelsea'den Como'ya gidiyor; kiralık
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Chelsea'de kaleci rotasyonunda önemli bir değişiklik yaşanmaya hazırlanıyor. Londra ekibi, Robert Sanchez'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Serie A temsilcisi Como ile sözlü anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

İngiliz ekibinin, Emiliano Martinez transferinin ardından Sanchez için yeni bir takım arayışına başladığı belirtilirken, görüşmeler kısa sürede sonuç verdi.

COMO'YA KİRALANIYOR

Chelsea ile Como arasında yapılan görüşmelerde Robert Sanchez'in bir sezonluğuna İtalyan ekibine kiralanması konusunda prensip anlaşması sağlandı.

Tarafların transferin son detayları üzerinde çalıştığı ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından İspanyol kalecinin Como'ya katılacağı ifade edildi.

EMILIANO MARTINEZ SONRASI KARAR

Chelsea, Aston Villa'dan Emiliano Martinez'i 7.5 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmasının ardından kalede yeni bir yapılanmaya gitme kararı aldı.

Arjantinli file bekçisinin yeni sezonda birinci kaleci olması planlanırken, Robert Sanchez'in düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gönderilmesi gündeme geldi.

PENDERS TAKIMDA KALACAK

Chelsea'nin kaleci rotasyonunda yer alan bir diğer isim Mike Penders ise kadroda tutulacak.

Belçikalı genç kalecinin Emiliano Martinez'in arkasındaki önemli alternatiflerden biri olması ve sezon boyunca forma rekabetinin içinde yer alması bekleniyor.

Robert Sanchez'in Como'ya transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

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