Galatasaray'da B planı: El Chadaille Bitshiabu

Galatasaray'da transfer için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar, savunma takviyesi için Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek ile söz kesti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray, Yusuf Akçiçek transferi için 20 yaşındaki oyuncu ve kulübü Al Hilal ile söz kesti. Ancak bu transfer, Al Hilal'in savunmaya yapacağı takviyeye bağlı. Galatasaray, Yusuf Akçiçek için Al Hilal'in savunmaya transfer yapmasını bekliyor.
Yusuf Akçiçek için bu durumu göz önüne alan Galatasaray, genç stoperin alternatifleri için de çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY'DA ALTERNATİF ADAY
Galatasaray, Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu ile ilgileniyor.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray, Bitshiabu için de temaslarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Yusuf Akçiçek transferinde olumsuzluk yaşanması halinde 21 yaşındaki Bitshiabu'yi kadrosuna katmak istiyor.
GÖRÜŞMELER İLERİ DÜZEYDE
Öte yandan Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Bitshiabu'nun transferi için Leipzig ile ileri düzeyde görüşmeler yapıyor. Leipzig, anlaşmanın tamamlanacağı düşünüyor.
21 yaşındaki Fransız stoper Bitshiabu, geçen sezon Leipzig forması altında 14 maçta süre bulmuştu.
Leipzig ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç savunma oyuncusunun, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Yusuf Akçiçek için bu durumu göz önüne alan Galatasaray, genç stoperin alternatifleri için de çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY'DA ALTERNATİF ADAY
Galatasaray, Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu ile ilgileniyor.
Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray, Bitshiabu için de temaslarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Yusuf Akçiçek transferinde olumsuzluk yaşanması halinde 21 yaşındaki Bitshiabu'yi kadrosuna katmak istiyor.
GÖRÜŞMELER İLERİ DÜZEYDE
Öte yandan Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Bitshiabu'nun transferi için Leipzig ile ileri düzeyde görüşmeler yapıyor. Leipzig, anlaşmanın tamamlanacağı düşünüyor.
21 yaşındaki Fransız stoper Bitshiabu, geçen sezon Leipzig forması altında 14 maçta süre bulmuştu.
Leipzig ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden genç savunma oyuncusunun, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.