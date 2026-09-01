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Jayden Oosterwolde'nin transferi iptal oldu!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin Roma'ya transferi iptal oldu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, Hollandalı futbolcuyla ilgili konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 11:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jayden Oosterwolde'nin transferi iptal oldu!
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, sponsorluk töreninde konuştu.

TRANSFERİ İPTAL OLDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kamer, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı nedeniyle Roma'ya transferinin iptal olduğunu duyurdu.

Cihan Kamer, "Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak." dedi.

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi lig kadrosu için TFF'ye bildirmeyecek ve 25 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası maçları için TFF'ye bildirilen listede olacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 112 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 3 kez gol sevinci yaşadı ve 1 asist yaptı.  





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