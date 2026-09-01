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Sivasspor'un konuğu Mardinspor

Sivasspor, 1. Lig'de çarşamba günü Mardin 1969 Spor'u konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 12:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor'un konuğu Mardinspor
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Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında çarşamba günü sahasında Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Mardin 1969 Spor maçı öncesi Clinton Duodu ve Fevzi Yıldırım'ın sakatlıkları bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı son antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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