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Tammy Abraham'dan geleceği için karar

Aston Villa forması giyen Tammy Abraham, Nicolas Jackson transferine rağmen takımda kalmak istiyor. İngiliz golcü, Ipswich Towndan gelen kiralama teklifini de geri çevirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 11:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tammy Abraham'dan geleceği için karar
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Aston Villa forması giyen Tammy Abraham, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BBC'de yer alan habere göre, Abraham, Aston Villa'nın Nicol Jackson transferine rağmen takımda kalmak ve forma için mücadele etmek istiyor.

Aston Villa'da kalma kararı alan İngiliz golcü, Ipswich Town'dan gelen kiralama teklifini de geri çevirdi.

28 yaşındaki Tammy Abraham, daha önce kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'ya geçen sezonun devre arası transfer döneminde kalıcı olarak dönmüştü. Abraham'ın, Aston Villa ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

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