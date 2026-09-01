Tammy Abraham'dan geleceği için karar

Aston Villa forması giyen Tammy Abraham, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BBC'de yer alan habere göre, Abraham, Aston Villa'nın Nicol Jackson transferine rağmen takımda kalmak ve forma için mücadele etmek istiyor.
Aston Villa'da kalma kararı alan İngiliz golcü, Ipswich Town'dan gelen kiralama teklifini de geri çevirdi.
28 yaşındaki Tammy Abraham, daha önce kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'ya geçen sezonun devre arası transfer döneminde kalıcı olarak dönmüştü. Abraham'ın, Aston Villa ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Aston Villa'da kalma kararı alan İngiliz golcü, Ipswich Town'dan gelen kiralama teklifini de geri çevirdi.
28 yaşındaki Tammy Abraham, daha önce kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'ya geçen sezonun devre arası transfer döneminde kalıcı olarak dönmüştü. Abraham'ın, Aston Villa ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.