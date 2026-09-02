Galatasaray, Fenerbahçe altyapısından yetişen Arda Okan Kurtulan için Göztepe'nin kapısını çaldı ancak İzmir ekibinden olumsuz yanıt aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GÖZTEPE BIRAKMADI
Sağ kanatta görev yapan Arda Okan Kurtulan'ı kadrosunda tutmak isteyen Göztepe, oyuncunun İstanbul'a gitmesine izin vermedi.
Bu nedenle Galatasaray'ın Arda Okan Kurtulan hamlesi sonuçsuz kaldı.
BAŞAKŞEHİR DE TALİP
Öte yandan Arda Okan Kurtulan'a Başakşehir'in de talip olduğu belirtildi.
Sağ kanatta görev yapan Arda Okan Kurtulan'ı kadrosunda tutmak isteyen Göztepe, oyuncunun İstanbul'a gitmesine izin vermedi.
Bu nedenle Galatasaray'ın Arda Okan Kurtulan hamlesi sonuçsuz kaldı.
BAŞAKŞEHİR DE TALİP
Öte yandan Arda Okan Kurtulan'a Başakşehir'in de talip olduğu belirtildi.