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Arda Okan için Göztepe'den ret

Galatasaray, Fenerbahçe altyapısından yetişen Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak istedi ancak Göztepe'den olumsuz yanıt aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 09:36
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Arda Okan için Göztepe'den ret
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Galatasaray, Fenerbahçe altyapısından yetişen Arda Okan Kurtulan için Göztepe'nin kapısını çaldı ancak İzmir ekibinden olumsuz yanıt aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GÖZTEPE BIRAKMADI

Sağ kanatta görev yapan Arda Okan Kurtulan'ı kadrosunda tutmak isteyen Göztepe, oyuncunun İstanbul'a gitmesine izin vermedi.

Bu nedenle Galatasaray'ın Arda Okan Kurtulan hamlesi sonuçsuz kaldı.

BAŞAKŞEHİR DE TALİP

Öte yandan Arda Okan Kurtulan'a Başakşehir'in de talip olduğu belirtildi.



Galatasaray


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