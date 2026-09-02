Kocaelispor'dan orta sahaya takviye: Tobias Fjeld Gulliksen

Kocaelispor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Norveçli Tobias Fjeld Gulliksen'in bonservisini satın alma opsiyonuyla kiraladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün açıklamasında, Gulliksen'in geçici transferi konusunda Avusturya Futbol Federasyonuna tescilli Rapid Wien ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, futbolcuyla 2026-27 sezonu için sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Açıklamada, futbolcuyla 2026-27 sezonu için sözleşme imzalandığı kaydedildi.