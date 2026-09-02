01 Eylül
Bandırmaspor-Antalyaspor
0-1
01 Eylül
Ümraniye-Muğlaspor
0-1
01 Eylül
Boluspor-Keçiörengücü
0-2
01 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
2-0
01 Eylül
Swansea City-Watford
2-0
01 Eylül
West Ham United-Wolves
4-2

Kocaelispor'dan orta sahaya takviye: Tobias Fjeld Gulliksen

Kocaelispor, Rapid Wien forması giyen 23 yaşındaki Norveçli orta saha Tobias Fjeld Gulliksen'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 19:27 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 01:16
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor'dan orta sahaya takviye: Tobias Fjeld Gulliksen
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kocaelispor, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Norveçli Tobias Fjeld Gulliksen'in bonservisini satın alma opsiyonuyla kiraladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, Gulliksen'in geçici transferi konusunda Avusturya Futbol Federasyonuna tescilli Rapid Wien ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcuyla 2026-27 sezonu için sözleşme imzalandığı kaydedildi.



Kocaelispor


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.