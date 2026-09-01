Julian Alvarez krizinde yeni perde! Barcelona için ocak sözü

Atletico Madrid'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri olan Julian Alvarez'in geleceği konusunda tansiyon düşmüş durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son iddiaya göre Atletico yönetimi ile 26 yaşındaki futbolcu arasında yapılan görüşmelerin ardından geçici bir anlaşma sağlandı. Madrid ekibinin Alvarez'e Barcelona'da oynama isteğini tamamen engellemeyeceğini ancak olası ayrılığın ocak transfer dönemine bırakılmasını istediği belirtildi.
ATLETICO'DAN ALVAREZ'E OCAK SÖZÜ
Atletico Madrid'in önümüzdeki dört aylık süreçte hücum hattına yeni bir yıldız kazandırmak için çalışmalar yapacağı ve uygun bir santrfor bulunması halinde Alvarez'in ayrılığına izin vereceği öne sürüldü.
İddiaya göre kırmızı-beyazlı yönetim, Barcelona'nın ocak ayında "doğru fiyatı" masaya koyması durumunda Arjantinli golcünün transferine onay verebileceğinin sözünü verdi.
Bu gelişme, Atletico'nun yalnızca birkaç gün önce kamuoyuna açıkladığı sert tutum düşünüldüğünde önemli bir politika değişikliği anlamına geliyor. Kulüp yönetim kurulu 27 Ağustos'ta Barcelona ile Alvarez konusunda müzakereye girilmeyeceğini açık biçimde duyurmuştu.
BARCELONA 100 MİLYON EUROYU MASAYA KOYDU
Barcelona'nın Alvarez'e ilgisi yeni değil. Katalan kulübü yaz döneminin başından bu yana Arjantinliyi santrfor transferindeki ana hedef olarak belirledi.
Mundo Deportivo'ya göre Barcelona, haziran ayında Atletico Madrid'e 100 milyon euroluk resmi teklif gönderdi. Atletico cephesinin ise oyuncusunu bırakmaya yanaşmadığı ve sözleşmesindeki 500 milyon euroluk serbest kalma maddesine işaret ettiği belirtildi. Alvarez'in Madrid ekibiyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
İspanyol basınında ilerleyen dönemde Atletico'nun olası bir satış için yaklaşık 150 milyon euro seviyesinde bir bedel istediği de öne sürüldü.
ALVAREZ BARCELONA'YI İSTİYOR
Transfer sürecindeki en önemli ayrıntılardan biri ise Julian Alvarez'in tercihi oldu.
Arjantinli yıldızın Barcelona formasını giymek istediği uzun süredir İspanyol basınına yansırken, oyuncunun Atletico ile yaptığı görüşmelerde de ayrılma talebini dile getirdiği belirtildi. Ağustos ayının son günlerinde Alvarez'in takım kaptanlarından transfer sürecinin çözülmesi için yardım istediği dahi öne sürüldü.
Alvarez'in iki antrenmana katılmaması da transfer söylentilerini daha da artırdı. Atletico, oyuncunun yokluğunu "rahatsızlık" gerekçesiyle açıklamıştı.
ATLETICO'DAN ALVAREZ'E OCAK SÖZÜ
Atletico Madrid'in önümüzdeki dört aylık süreçte hücum hattına yeni bir yıldız kazandırmak için çalışmalar yapacağı ve uygun bir santrfor bulunması halinde Alvarez'in ayrılığına izin vereceği öne sürüldü.
İddiaya göre kırmızı-beyazlı yönetim, Barcelona'nın ocak ayında "doğru fiyatı" masaya koyması durumunda Arjantinli golcünün transferine onay verebileceğinin sözünü verdi.
Bu gelişme, Atletico'nun yalnızca birkaç gün önce kamuoyuna açıkladığı sert tutum düşünüldüğünde önemli bir politika değişikliği anlamına geliyor. Kulüp yönetim kurulu 27 Ağustos'ta Barcelona ile Alvarez konusunda müzakereye girilmeyeceğini açık biçimde duyurmuştu.
BARCELONA 100 MİLYON EUROYU MASAYA KOYDU
Barcelona'nın Alvarez'e ilgisi yeni değil. Katalan kulübü yaz döneminin başından bu yana Arjantinliyi santrfor transferindeki ana hedef olarak belirledi.
Mundo Deportivo'ya göre Barcelona, haziran ayında Atletico Madrid'e 100 milyon euroluk resmi teklif gönderdi. Atletico cephesinin ise oyuncusunu bırakmaya yanaşmadığı ve sözleşmesindeki 500 milyon euroluk serbest kalma maddesine işaret ettiği belirtildi. Alvarez'in Madrid ekibiyle sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
İspanyol basınında ilerleyen dönemde Atletico'nun olası bir satış için yaklaşık 150 milyon euro seviyesinde bir bedel istediği de öne sürüldü.
ALVAREZ BARCELONA'YI İSTİYOR
Transfer sürecindeki en önemli ayrıntılardan biri ise Julian Alvarez'in tercihi oldu.
Arjantinli yıldızın Barcelona formasını giymek istediği uzun süredir İspanyol basınına yansırken, oyuncunun Atletico ile yaptığı görüşmelerde de ayrılma talebini dile getirdiği belirtildi. Ağustos ayının son günlerinde Alvarez'in takım kaptanlarından transfer sürecinin çözülmesi için yardım istediği dahi öne sürüldü.
Alvarez'in iki antrenmana katılmaması da transfer söylentilerini daha da artırdı. Atletico, oyuncunun yokluğunu "rahatsızlık" gerekçesiyle açıklamıştı.