Michael Porter Jr., Brooklyn Nets ile olan sözleşmesinin son sezonuna girerken yıllık yaklaşık 40 milyon dolardan başlayan bir kontrat uzatması talep ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Heavy.com'dan Sean Deveney'nin haberine göre Brooklyn yönetiminin bu talebi karşılaması beklenmiyor. Tarafların ortak bir noktada buluşamaması hâlinde Porter'ın adı yeniden takas iddialarında yer alabilir.
Deveney, pazartesi günü yayımlanan haberinde şu bilgileri aktardı:
"Porter sözleşmesinin son yılına giriyor ve şu anda kazandığı rakama yakın bir yıllık ücretle başlayan uzatma istiyor. Nets'in bu seviyeye çıkması beklenmiyor. Ortak bir noktada buluşulamazsa yeni bir takas söylentileri dalgasıyla karşılaşacağız. Porter uzatma imzalasa bile gelecek şubat ayındaki takas döneminde adaylardan biri olabilir."
Porter, 2026-27 sezonunda yaklaşık 40,8 milyon dolar kazanacak ve sezonun ardından serbest oyuncu olacak. Heavy daha önce de 28 yaşındaki oyuncuyu Brooklyn'in önde gelen takas adaylarından biri olarak göstermiş ve sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girme eğiliminde olduğunu bildirmişti.
Nets formasıyla geçirdiği ilk sezonda hücumdaki rolünü önemli ölçüde büyüten Porter, pazarlık masasındaki konumunu güçlendirdi. Toplam 52 karşılaşmada görev alan yıldız forvet; kariyer rekoru olan 24,2 sayı ortalamasına 7,1 ribaund ve 3 asist ekledi.
Porter bu süreçte sahadan yüzde 46,3, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,3 ve serbest atışlardan yüzde 85,9 isabetle oynadı.
Brooklyn, Porter'a Denver Nuggets döneminde sahip olduğundan çok daha fazla hücum sorumluluğu verdi. Maç başına 9,3 üçlük deneyen ve bunların 3,4'ünü sayıya çeviren tecrübeli oyuncu, Nets'in sezonu 20-62'lik dereceyle Doğu Konferansı'nın 13. sırasında tamamlamasına rağmen kariyerinin en yüksek skor ortalamasına ulaştı.
Brooklyn yönetiminin yanıtlaması gereken temel soru, Porter'ın bu üretiminin yıllık 40 milyon dolar civarında bir başka sözleşmeyi hak edip etmediği olacak.
Heavy'ye konuşan bir Doğu Konferansı yöneticisi, takımların Porter'ın geçen sezonki çıkışını gerçek ve sürdürülebilir gördüğünü ancak yeni kontratının mevcut maaşı temel alınarak belirlenmesinden çekinebileceğini söyledi:
"Geçen sezon yaptıklarının gerçek olduğunu düşünüyorum ve takımların da bunu bu şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Ancak sorun şu: Onu takasla aldığınızda sözleşmesini uzatacak mısınız ve rakam ne olacak?"
Aynı yönetici, Porter'ın sözleşmesinin sona erecek olmasına rağmen Brooklyn'in karşılığında hâlâ bir birinci tur draft hakkı alabileceğini belirtti. Bunun gerçekleşebilmesi için oyuncuyu kadrosuna katacak takımın, Porter'ı takımda tutmak adına gerekli mali taahhüdü vermeye hazır olması gerekecek.
Nets genel menajeri Sean Marks, Porter'ı takımda tutmak istediğini kamuoyu önünde dile getirmiş ancak yakın zamanda anlaşma sağlanacağına yönelik herhangi bir işaret vermemişti.
Brooklyn, Doğu Konferansı'nın en kötü üçüncü derecesiyle tamamladığı sezonun ardından genç oyunculara dayalı yapılanmasını sürdürüyor. Nets, 2026 NBA Draftı'nın altıncı sırasından Mikel Brown Jr.'ı seçmişti.
Deveney, pazartesi günü yayımlanan haberinde şu bilgileri aktardı:
"Porter sözleşmesinin son yılına giriyor ve şu anda kazandığı rakama yakın bir yıllık ücretle başlayan uzatma istiyor. Nets'in bu seviyeye çıkması beklenmiyor. Ortak bir noktada buluşulamazsa yeni bir takas söylentileri dalgasıyla karşılaşacağız. Porter uzatma imzalasa bile gelecek şubat ayındaki takas döneminde adaylardan biri olabilir."
Porter, 2026-27 sezonunda yaklaşık 40,8 milyon dolar kazanacak ve sezonun ardından serbest oyuncu olacak. Heavy daha önce de 28 yaşındaki oyuncuyu Brooklyn'in önde gelen takas adaylarından biri olarak göstermiş ve sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girme eğiliminde olduğunu bildirmişti.
Nets formasıyla geçirdiği ilk sezonda hücumdaki rolünü önemli ölçüde büyüten Porter, pazarlık masasındaki konumunu güçlendirdi. Toplam 52 karşılaşmada görev alan yıldız forvet; kariyer rekoru olan 24,2 sayı ortalamasına 7,1 ribaund ve 3 asist ekledi.
Porter bu süreçte sahadan yüzde 46,3, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 36,3 ve serbest atışlardan yüzde 85,9 isabetle oynadı.
Brooklyn, Porter'a Denver Nuggets döneminde sahip olduğundan çok daha fazla hücum sorumluluğu verdi. Maç başına 9,3 üçlük deneyen ve bunların 3,4'ünü sayıya çeviren tecrübeli oyuncu, Nets'in sezonu 20-62'lik dereceyle Doğu Konferansı'nın 13. sırasında tamamlamasına rağmen kariyerinin en yüksek skor ortalamasına ulaştı.
Brooklyn yönetiminin yanıtlaması gereken temel soru, Porter'ın bu üretiminin yıllık 40 milyon dolar civarında bir başka sözleşmeyi hak edip etmediği olacak.
Heavy'ye konuşan bir Doğu Konferansı yöneticisi, takımların Porter'ın geçen sezonki çıkışını gerçek ve sürdürülebilir gördüğünü ancak yeni kontratının mevcut maaşı temel alınarak belirlenmesinden çekinebileceğini söyledi:
"Geçen sezon yaptıklarının gerçek olduğunu düşünüyorum ve takımların da bunu bu şekilde değerlendireceğine inanıyorum. Ancak sorun şu: Onu takasla aldığınızda sözleşmesini uzatacak mısınız ve rakam ne olacak?"
Aynı yönetici, Porter'ın sözleşmesinin sona erecek olmasına rağmen Brooklyn'in karşılığında hâlâ bir birinci tur draft hakkı alabileceğini belirtti. Bunun gerçekleşebilmesi için oyuncuyu kadrosuna katacak takımın, Porter'ı takımda tutmak adına gerekli mali taahhüdü vermeye hazır olması gerekecek.
Nets genel menajeri Sean Marks, Porter'ı takımda tutmak istediğini kamuoyu önünde dile getirmiş ancak yakın zamanda anlaşma sağlanacağına yönelik herhangi bir işaret vermemişti.
Brooklyn, Doğu Konferansı'nın en kötü üçüncü derecesiyle tamamladığı sezonun ardından genç oyunculara dayalı yapılanmasını sürdürüyor. Nets, 2026 NBA Draftı'nın altıncı sırasından Mikel Brown Jr.'ı seçmişti.