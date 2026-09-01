01 Eylül
Bandırmaspor-Antalyaspor
16:00
01 Eylül
Ümraniye-Muğlaspor
17:00
01 Eylül
Boluspor-Keçiörengücü
20:00
01 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
20:00
01 Eylül
Swansea City-Watford
21:45
01 Eylül
West Ham United-Wolves
21:45

Deniz Gül: "Hayalim gerçek oluyor"

Galatasaray'ın yeni transferi Deniz Gül, İstanbul'a gelmesinin ardından havalimanında açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 14:38 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2026 15:20
Haber: Sporx.com
Deniz Gül: 'Hayalim gerçek oluyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (7)
Google News
Galatasaray, Porto'dan milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcu, Galatasaray'a transferi için salı günü saat 14.00 sularında İstanbul'a geldi.

Deniz Gül, İstanbul'a gelmesinin ardından havalimanında açıklamalarda bulundu.

DENİZ GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI

22 yaşındaki futbolcu, "Taraftarın ve atmosferin inanılmaz olacağını biliyorum. Onlarla bir an önce kavuşmayı iple çekiyorum." dedi.

Deniz Gül, "Çocukluk hayalim bugün gerçek oluyor. Bir an önce başlamak istiyorum." sözlerini sarf etti.

"Adı başka Türk kulüpleriyle de anıldı. Teklif aldı mı?" sorusuna cevap veren genç futbolcu "Bilmiyorum, artık önemsemiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Deniz Gül, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Takımımla, taraftarımla buluşmak istiyorum." sözlerini sarf etti.  



Galatasaray


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.