Deniz Gül: 'Hayalim gerçek oluyor'

Galatasaray, Porto'dan milli futbolcu Deniz Gül'ü kadrosuna kattı.
İSTANBUL'A GELDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli futbolcu, Galatasaray'a transferi için salı günü saat 14.00 sularında İstanbul'a geldi.
Deniz Gül, İstanbul'a gelmesinin ardından havalimanında açıklamalarda bulundu.
DENİZ GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI
22 yaşındaki futbolcu, "Taraftarın ve atmosferin inanılmaz olacağını biliyorum. Onlarla bir an önce kavuşmayı iple çekiyorum." dedi.
Deniz Gül, "Çocukluk hayalim bugün gerçek oluyor. Bir an önce başlamak istiyorum." sözlerini sarf etti.
"Adı başka Türk kulüpleriyle de anıldı. Teklif aldı mı?" sorusuna cevap veren genç futbolcu "Bilmiyorum, artık önemsemiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.
Deniz Gül, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Takımımla, taraftarımla buluşmak istiyorum." sözlerini sarf etti.
İSTANBUL'A GELDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli futbolcu, Galatasaray'a transferi için salı günü saat 14.00 sularında İstanbul'a geldi.
Deniz Gül, İstanbul'a gelmesinin ardından havalimanında açıklamalarda bulundu.
DENİZ GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI
22 yaşındaki futbolcu, "Taraftarın ve atmosferin inanılmaz olacağını biliyorum. Onlarla bir an önce kavuşmayı iple çekiyorum." dedi.
Deniz Gül, "Çocukluk hayalim bugün gerçek oluyor. Bir an önce başlamak istiyorum." sözlerini sarf etti.
"Adı başka Türk kulüpleriyle de anıldı. Teklif aldı mı?" sorusuna cevap veren genç futbolcu "Bilmiyorum, artık önemsemiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.
Deniz Gül, "Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Takımımla, taraftarımla buluşmak istiyorum." sözlerini sarf etti.