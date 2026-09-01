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Fethiyespor, Fatih Ok ve Okan Dernek'i kadrosuna kattı

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Fatih Ok ve Okan Dernek ile sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 13:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fethiyespor, Fatih Ok ve Okan Dernek'i kadrosuna kattı
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2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, kadrosunu iki yeni transferle güçlendirdi. Lacivert-beyazlı ekip, son olarak Uşakspor forması giyen orta saha oyuncusu Fatih Ok ile Muğlaspor'da oynayan ön libero Okan Dernek'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FATİH OK İMZAYI ATTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fethiyespor'umuz son olarak Uşakspor forması giyen Fatih Ok ile anlaşmaya varmıştır. Süper Lig ekibi Gençlerbirliği altyapısından yetişen Fatih Ok, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

OKAN DERNEK DE KADROYA KATILDI

Fethiyespor, son olarak Muğlaspor forması giyen Okan Dernek ile de anlaşmaya vardı.

Kulübün açıklamasında, "Fethiyespor'umuz son olarak Muğlaspor forması giyen Okan Dernek ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde 5 şampiyonluğu bulunan başarılı futbolcu Okan Dernek, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı" denildi.

İKİ AYRILIK YAŞANDI

Öte yandan geçen sezon Fethiyespor forması giyen savunma oyuncusu Onur Atasayar, Sincan Belediyesi Ankaraspor'a transfer oldu.

68 Aksaray Belediyespor da Fethiyespor forması giyen hücum oyuncusu Muhammet Enes Erdem ile kiralık olarak anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

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