Fethiyespor, Fatih Ok ve Okan Dernek'i kadrosuna kattı

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, kadrosunu iki yeni transferle güçlendirdi. Lacivert-beyazlı ekip, son olarak Uşakspor forması giyen orta saha oyuncusu Fatih Ok ile Muğlaspor'da oynayan ön libero Okan Dernek'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FATİH OK İMZAYI ATTI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fethiyespor'umuz son olarak Uşakspor forması giyen Fatih Ok ile anlaşmaya varmıştır. Süper Lig ekibi Gençlerbirliği altyapısından yetişen Fatih Ok, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.
OKAN DERNEK DE KADROYA KATILDI
Fethiyespor, son olarak Muğlaspor forması giyen Okan Dernek ile de anlaşmaya vardı.
Kulübün açıklamasında, "Fethiyespor'umuz son olarak Muğlaspor forması giyen Okan Dernek ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde 5 şampiyonluğu bulunan başarılı futbolcu Okan Dernek, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı" denildi.
İKİ AYRILIK YAŞANDI
Öte yandan geçen sezon Fethiyespor forması giyen savunma oyuncusu Onur Atasayar, Sincan Belediyesi Ankaraspor'a transfer oldu.
68 Aksaray Belediyespor da Fethiyespor forması giyen hücum oyuncusu Muhammet Enes Erdem ile kiralık olarak anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fethiyespor'umuz son olarak Uşakspor forması giyen Fatih Ok ile anlaşmaya varmıştır. Süper Lig ekibi Gençlerbirliği altyapısından yetişen Fatih Ok, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.
OKAN DERNEK DE KADROYA KATILDI
Fethiyespor, son olarak Muğlaspor forması giyen Okan Dernek ile de anlaşmaya vardı.
Kulübün açıklamasında, "Fethiyespor'umuz son olarak Muğlaspor forması giyen Okan Dernek ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde 5 şampiyonluğu bulunan başarılı futbolcu Okan Dernek, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı" denildi.
İKİ AYRILIK YAŞANDI
Öte yandan geçen sezon Fethiyespor forması giyen savunma oyuncusu Onur Atasayar, Sincan Belediyesi Ankaraspor'a transfer oldu.
68 Aksaray Belediyespor da Fethiyespor forması giyen hücum oyuncusu Muhammet Enes Erdem ile kiralık olarak anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.