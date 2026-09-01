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Galatasaray'dan Deniz Gül için KAP!

Galatasaray, Porto forması giyen Deniz Gül'ün transferinde anlaşmaya vardı. Milli futbolcu, salı günü Galatasaray'a transferi için İstanbul'a gelecek ve sarı-kırmızılılara 5 yıllık imza atacak. Galatasaray, Deniz Gül için KAP açıklamasını yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 12:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan Deniz Gül için KAP!
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Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken Porto forması giyen Deniz Gül için anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, genç futbolcunun transferi konusunda Porto ile anlaşma sağladı.

11 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın Deniz Gül transferi için Porto'ya 11 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Deniz Gül, Galatasaray'a transferi için salı günü İstanbul'a gelecek. 22 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a transferi için salı günü 14.30 sularında İstanbul'a inmesi bekleniyor. Milli futbolcu, sağlık kontrollerinden sonra Galatasaray'a 5 yıllık imza atacak.

GALATASARAY'DAN KAP



Galatasaray


Galatasaray, Deniz Gül için KAP açıklamasını yaptı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Deniz Daniel Gül'ün transferi konusunda futbolcu ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

SEZON PERFORMANSI

Porto'da geçen sezon 44 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç golcü, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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