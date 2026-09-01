Malick Fofana'nın yeni adresi belli oldu!

Premier Lig ekibi Sunderland, Lyon forması giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Malick Fofana'nın transferi için Fransız kulübü Olimpik Lyon ile el sıkıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tarafların 30 milyon euro bonservis bedeli ve performansa bağlı ek ödemeler üzerinden sözlü anlaşma sağladığı öğrenildi.
Fofana'nın da Sunderland'ın teklifine onay verdiği ve transferin tamamlanması için sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye hareket ettiği belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ
Malick Fofana'nın ismi son günlerde Fenerbahçe ile de ciddi şekilde anılmıştı. Sarı-lacivertlilerin sol kanat transferinde genç oyuncuyu alternatifleri arasına aldığı, hatta Fofana'nın listenin üst sıralarında yer aldığı öne sürülmüştü.
Fofana, Lyon'un Fenerbahçe ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmalarında da forma giymiş ve rövanşta Fransız ekibinin golünü kaydetmişti.
HULL CITY'Yİ REDDETTİ
Belçikalı futbolcu için devreye giren bir diğer İngiliz ekibi Hull City olmuştu. Hull City'nin Lyon'a yaklaşık 35 milyon euroluk sözlü teklif yaptığı ancak Fofana'nın bu transfere sıcak bakmadığı ve teklifi geri çevirdiği belirtilmişti.
Fofana için Premier Lig'den Sunderland'ın yanı sıra Arsenal, Tottenham ve Crystal Palace'ın da adı gündeme geldi. L'Equipe, 31 Ağustos'ta Arsenal'in oyuncunun temsilcileriyle doğrudan görüşmelere başladığını ve Lyon'un o aşamada yaklaşık 40 milyon euro talep ettiğini yazdı. Aynı haberde Sunderland, Hull City ve Crystal Palace da Fofana'nın talipleri arasında gösterildi. İtalyan basınında ise Roma iddiaları gündeme gelmişti.
ARSENAL DE SON ANDA DEVREYE GİRDİ
İngiliz basınında yer alan son haberlerde Arsenal'in de transfer döneminin son bölümünde Fofana'yı kadrosuna katmak için seçeneklerini değerlendirdiği aktarılmıştı. Ancak Sunderland'ın Lyon ile anlaşmaya ulaşmasıyla birlikte transfer yarışında dengeler tamamen değişti.
LYON 17 MİLYON EUROYA ALMIŞTI
31 Mart 2005 doğumlu Malick Fofana, Gent altyapısından yetiştikten sonra Ocak 2024'te Lyon'a transfer oldu. Fransız kulübü, Belçikalı futbolcu için 17 milyon euro bonservis ve maksimum 5 milyon euro bonus içeren bir anlaşmaya imza attı. Gent ayrıca gelecekteki satıştan oluşacak kârın yüzde 20'sini alma hakkı elde etti. Fofana'nın Lyon ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.
LYON'DAKİ İSTATİSTİKLERİ
Asıl mevkisi sol kanat olan ancak hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabilen Fofana, Lyon formasıyla tüm kulvarlarda 84 karşılaşmada 19 gol ve 8 asist üretti.
Ligue 1 kariyerinde ise Lyon adına 60 maça çıkan genç oyuncu, 11 gol ve 5 asistlik katkı verdi. 2024/25 sezonunda ligde 29 maçta 5 gol, 4 asist yapan Fofana, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 10 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 12 maçta 2 gol ve 1 asist kaydeden Belçikalı, 2026/27 sezonunun ilk iki lig karşılaşmasında ise 1 gol attı.
Fofana'nın da Sunderland'ın teklifine onay verdiği ve transferin tamamlanması için sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye hareket ettiği belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ
Malick Fofana'nın ismi son günlerde Fenerbahçe ile de ciddi şekilde anılmıştı. Sarı-lacivertlilerin sol kanat transferinde genç oyuncuyu alternatifleri arasına aldığı, hatta Fofana'nın listenin üst sıralarında yer aldığı öne sürülmüştü.
Fofana, Lyon'un Fenerbahçe ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmalarında da forma giymiş ve rövanşta Fransız ekibinin golünü kaydetmişti.
HULL CITY'Yİ REDDETTİ
Belçikalı futbolcu için devreye giren bir diğer İngiliz ekibi Hull City olmuştu. Hull City'nin Lyon'a yaklaşık 35 milyon euroluk sözlü teklif yaptığı ancak Fofana'nın bu transfere sıcak bakmadığı ve teklifi geri çevirdiği belirtilmişti.
Fofana için Premier Lig'den Sunderland'ın yanı sıra Arsenal, Tottenham ve Crystal Palace'ın da adı gündeme geldi. L'Equipe, 31 Ağustos'ta Arsenal'in oyuncunun temsilcileriyle doğrudan görüşmelere başladığını ve Lyon'un o aşamada yaklaşık 40 milyon euro talep ettiğini yazdı. Aynı haberde Sunderland, Hull City ve Crystal Palace da Fofana'nın talipleri arasında gösterildi. İtalyan basınında ise Roma iddiaları gündeme gelmişti.
ARSENAL DE SON ANDA DEVREYE GİRDİ
İngiliz basınında yer alan son haberlerde Arsenal'in de transfer döneminin son bölümünde Fofana'yı kadrosuna katmak için seçeneklerini değerlendirdiği aktarılmıştı. Ancak Sunderland'ın Lyon ile anlaşmaya ulaşmasıyla birlikte transfer yarışında dengeler tamamen değişti.
LYON 17 MİLYON EUROYA ALMIŞTI
31 Mart 2005 doğumlu Malick Fofana, Gent altyapısından yetiştikten sonra Ocak 2024'te Lyon'a transfer oldu. Fransız kulübü, Belçikalı futbolcu için 17 milyon euro bonservis ve maksimum 5 milyon euro bonus içeren bir anlaşmaya imza attı. Gent ayrıca gelecekteki satıştan oluşacak kârın yüzde 20'sini alma hakkı elde etti. Fofana'nın Lyon ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.
LYON'DAKİ İSTATİSTİKLERİ
Asıl mevkisi sol kanat olan ancak hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabilen Fofana, Lyon formasıyla tüm kulvarlarda 84 karşılaşmada 19 gol ve 8 asist üretti.
Ligue 1 kariyerinde ise Lyon adına 60 maça çıkan genç oyuncu, 11 gol ve 5 asistlik katkı verdi. 2024/25 sezonunda ligde 29 maçta 5 gol, 4 asist yapan Fofana, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 10 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 12 maçta 2 gol ve 1 asist kaydeden Belçikalı, 2026/27 sezonunun ilk iki lig karşılaşmasında ise 1 gol attı.