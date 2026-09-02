Italiano, Cerny ile Rashica arasındaki tercihini yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, ayrılacak oyuncular konusunda da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kadroda düşünülmeyen Felix Uduokhai, Jean Onana, Amir Hadziahmetovic ve Al Musrati ile yollarını ayıran siyah beyazlılarda, bu futbolculara bir yenisi daha eklenmek üzere.
Bayer Leverkusen'den Ernest Poku'nun da transfer edilmesinin ardından kadrosundaki yabancı sağ kanat sayısı üçe çıkan Beşiktaş'ta, Vaclav Cerny'nin son dönemdeki başarılı performansı, bu bölge için Milot Rashica'yı "en zayıf halka" pozisyonuna soktu.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından Çorum FK maçının kadrosuna da alınmayan Kosovalı futbolcu ile kısa süre içinde vedalaşılacak.
Haberde, Rashica'nın talibinin çıkması halinde transferine izin verileceği, aksi durumda ise sözleşmesinin feshedileceği kaydedildi
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Siyah beyazlı formayla 121 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 13 kez fileleri havalandırırken 25 de gol pası verdi.
Bayer Leverkusen'den Ernest Poku'nun da transfer edilmesinin ardından kadrosundaki yabancı sağ kanat sayısı üçe çıkan Beşiktaş'ta, Vaclav Cerny'nin son dönemdeki başarılı performansı, bu bölge için Milot Rashica'yı "en zayıf halka" pozisyonuna soktu.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre; teknik direktör Vincenzo Italiano tarafından Çorum FK maçının kadrosuna da alınmayan Kosovalı futbolcu ile kısa süre içinde vedalaşılacak.
Haberde, Rashica'nın talibinin çıkması halinde transferine izin verileceği, aksi durumda ise sözleşmesinin feshedileceği kaydedildi
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Siyah beyazlı formayla 121 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 13 kez fileleri havalandırırken 25 de gol pası verdi.