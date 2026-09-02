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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic gönülleri fethetti!

Çorum FK karşısında hat-trick yaparak Beşiktaş formasıyla ilk gollerini atan Dusan Vlahovic, mücadeleci futbolu, takım arkadaşlarını sahiplenen tavrı ve lider karakteriyle siyah-beyazlı taraftarların gönlünü fethetti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 09:20
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic gönülleri fethetti!
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Çorum FK maçında üç kez fileleri havalandırarak Beşiktaş'taki ilk gollerini atan Dusan Vlahovic, kısa sürede siyah beyazlı taraftarların gönlünü fethetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sırp golcü, yalnızca sergilediği etkili performansla değil, saha içindeki mücadeleci ve lider karakteriyle de dikkatleri üzerine çekti.

Karşılaşma boyunca rakip savunmaya zor anlar yaşatan Vlahovic, attığı gollerle takımına önemli bir katkı sağladı.

Ancak yıldız futbolcunun performansı bununla sınırlı kalmadı. Rakip oyuncularla yaşanan tartışmalarda takım arkadaşlarının yanında duran Sırp golcü, gerektiğinde arkadaşlarını koruyarak sahadaki ağırlığını hissettirdi.

KOMPLE YILDIZ

Hakemlerle de sık sık pozisyonlar hakkında diyalog kuran Vlahovic, Beşiktaş'ın hakkını savunmaktan geri durmadı. Mücadeleci yapısıyla dikkat çeken golcü, hücumdaki görevlerinin yanı sıra savunmaya da destek verdi. Zaman zaman bek oyuncularının kademesine giren Vlahovic, takım savunmasına katkı sunarak ne kadar komple bir futbolcu olduğunu gösterdi.

Saha içinde sergilediği bu tavır, deneyimli futbolcunun yalnızca gol atan bir santrfor olmadığını ortaya koydu. Takım arkadaşlarına güven veren, mücadeleden kaçmayan ve kritik anlarda sorumluluk alan Vlahovic, adeta bir kaptan ve lider gibi Beşiktaş'a öncülük etti.







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