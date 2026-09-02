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Sarıyer, Pendikspor'u 2 golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri Eşref Korkmazoğlu ve Tunahan Ergül kaydetti.

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calendar 01 Eylül 2026 22:12 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 01:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sarıyer, Pendikspor'u 2 golle geçti
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Orfa Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PENDİKSPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 49. dakikasında Orfa Yapı Pendikspor'dan Furkan Doğan kırmızı kart gördü ve konuk ekip mücadeleye 10 kişi devam etti.

SARIYER'DEN İKİ GOL

Sarıyer, rakibinin eksik kalmasının ardından 66. dakikada Eşref Korkmazoğlu ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 72. dakikada Tunahan Ergül'ün kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca SMS Grup Sarıyer, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Emrullah Baydar, Emrah Ünal, Anıl Çiftçi

SMS Grup Sarıyer: Sehic, Cebrail Karayel, Kaan Arslan, Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu, Silva, Barış Alıcı (Dk. 62 Furkan Gedik), Poko (Dk. 62 Tunahan Ergül), Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 62 Doğancan Davas), Efecan Karaca (Dk. 86 Yağız Şen), Batuhan Kör (Dk. 87 Thiam)

Orfa Yapı Pendikspor: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Berkay Sülüngöz, Ahmet Özkaya, Furkan Doğan, Mesut Özdemir (Dk. 90 Burak Gültekin), Bekir Karadeniz (Dk. 90 Manga), Hakan Yeşil (Dk. 90 Onuralp Çakıroğlu), Yekta Sönmez (Dk. 60 Susak), Abifade, Thuram (Dk. 73 Clarke-Harris)

Goller: Dk. 66 Eşref Korkmazoğlu, Dk. 72 Tunahan Ergül (SMS Grup Sarıyer)

Kırmızı kart: Dk. 49 Furkan Doğan (Orfa Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Cebrail Karayel, Dk. 45+2 Silva (SMS Grup Sarıyer), Dk. 14 Mesut Özdemir (Orfa Yapı Pendikspor)

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