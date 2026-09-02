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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibinden dev hamle!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, Taylor Harwood-Bellis'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 18:33 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 02:33
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibinden dev hamle!
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, İngiliz stoper Taylor Harwood-Bellis'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere Premier Lig ekibinin açıklamasında, Southampton'da oynayan 24 yaşındaki Harwood-Bellis ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz basını, Birmingham ekibinin bu transfer için 29 milyon euro bonservis ödediğini yazdı.

İngiliz stoper Harwood-Bellis, Arsenal'a transfer olan Ezri Konsa'nın yerini alacak.

Aston Villa, Premier Lig'de cumartesi günü deplasmanda Hull City ile karşılaşacak.

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