Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakibinden dev hamle!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, İngiliz stoper Taylor Harwood-Bellis'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiltere Premier Lig ekibinin açıklamasında, Southampton'da oynayan 24 yaşındaki Harwood-Bellis ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
İngiliz basını, Birmingham ekibinin bu transfer için 29 milyon euro bonservis ödediğini yazdı.
İngiliz stoper Harwood-Bellis, Arsenal'a transfer olan Ezri Konsa'nın yerini alacak.
Aston Villa, Premier Lig'de cumartesi günü deplasmanda Hull City ile karşılaşacak.
İngiliz basını, Birmingham ekibinin bu transfer için 29 milyon euro bonservis ödediğini yazdı.
İngiliz stoper Harwood-Bellis, Arsenal'a transfer olan Ezri Konsa'nın yerini alacak.
Aston Villa, Premier Lig'de cumartesi günü deplasmanda Hull City ile karşılaşacak.