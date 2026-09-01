Arca Çorum FK, Moukoko'yu kadrosuna kattı!

Arca Çorum FK, hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, FC Copenhagen forması giyen Youssoufa Moukoko'nun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanması konusunda anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MOUKOKO ÇORUM FK'DA
Arca Çorum FK'nın açıklamasına göre 2004 doğumlu Alman santrfor, 2026-2027 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı formayı giyecek. Moukoko'nun transferi öncesinde İstanbul'a gelerek görüşmeleri tamamladığı ve sağlık kontrollerinden geçtiği belirtildi.
KOPENHAG'DA 21 GOLLÜK KATKI
Moukoko, FC Copenhagen formasıyla çıktığı 46 maçta 18 gol ve 3 asist kaydetti. Alman futbolcu, kariyerinde daha önce Borussia Dortmund ve OGC Nice formaları da giydi.
Borussia Dortmund'da 99 karşılaşmada 18 gol ve 8 asist üreten Moukoko, Nice'te ise 22 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Genç santrfor, kulüp kariyerinde toplam 257 maçta 180 gol ve 41 asist üretti.
ALTYAPIDA GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Moukoko, Borussia Dortmund altyapısında gösterdiği performansla Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç oyuncularından biri oldu. Dortmund U17 takımında 56 maçta 90 gol ve 16 asist, U19 takımında ise 25 maçta 47 gol ve 10 asist kaydetti.
Alman futbolcu altyapı kariyerinde 5 kez gol krallığı yaşarken, Borussia Dortmund U17 takımıyla Almanya U17 Ligi şampiyonluğu elde etti.
BUNDESLİGA TARİHİNE GEÇTİ
Borussia Dortmund formasıyla 16 yaş 1 günlükken Bundesliga'da sahaya çıkan Moukoko, ligin en genç oyuncusu oldu. Genç futbolcu, 16 yaş 28 günlükken attığı golle Bundesliga tarihinin en genç golcüsü unvanını da elde etti.
Moukoko ayrıca Almanya A Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve turnuva tarihinde Almanya adına sahaya çıkan en genç futbolcu oldu.
KUPA VE ŞAMPİYONLUKLAR
Moukoko, Borussia Dortmund ile 2020-2021 sezonunda Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Alman futbolcu, Almanya U21 Milli Takımı ile 2021 Avrupa Şampiyonası'nı kazanırken Dortmund U17 ile de Almanya U17 Ligi şampiyonluğu elde etti.
Arca Çorum FK, yaptığı resmi açıklamada genç futbolcuya "Ailemize hoş geldin Youssoufa" ifadeleriyle seslenirken, Moukoko'ya kırmızı-siyahlı forma altında başarılar diledi.
Arca Çorum FK'nın açıklamasına göre 2004 doğumlu Alman santrfor, 2026-2027 sezonu sonuna kadar kırmızı-siyahlı formayı giyecek. Moukoko'nun transferi öncesinde İstanbul'a gelerek görüşmeleri tamamladığı ve sağlık kontrollerinden geçtiği belirtildi.
KOPENHAG'DA 21 GOLLÜK KATKI
Moukoko, FC Copenhagen formasıyla çıktığı 46 maçta 18 gol ve 3 asist kaydetti. Alman futbolcu, kariyerinde daha önce Borussia Dortmund ve OGC Nice formaları da giydi.
Borussia Dortmund'da 99 karşılaşmada 18 gol ve 8 asist üreten Moukoko, Nice'te ise 22 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Genç santrfor, kulüp kariyerinde toplam 257 maçta 180 gol ve 41 asist üretti.
ALTYAPIDA GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ
Moukoko, Borussia Dortmund altyapısında gösterdiği performansla Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç oyuncularından biri oldu. Dortmund U17 takımında 56 maçta 90 gol ve 16 asist, U19 takımında ise 25 maçta 47 gol ve 10 asist kaydetti.
Alman futbolcu altyapı kariyerinde 5 kez gol krallığı yaşarken, Borussia Dortmund U17 takımıyla Almanya U17 Ligi şampiyonluğu elde etti.
BUNDESLİGA TARİHİNE GEÇTİ
Borussia Dortmund formasıyla 16 yaş 1 günlükken Bundesliga'da sahaya çıkan Moukoko, ligin en genç oyuncusu oldu. Genç futbolcu, 16 yaş 28 günlükken attığı golle Bundesliga tarihinin en genç golcüsü unvanını da elde etti.
Moukoko ayrıca Almanya A Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve turnuva tarihinde Almanya adına sahaya çıkan en genç futbolcu oldu.
KUPA VE ŞAMPİYONLUKLAR
Moukoko, Borussia Dortmund ile 2020-2021 sezonunda Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Alman futbolcu, Almanya U21 Milli Takımı ile 2021 Avrupa Şampiyonası'nı kazanırken Dortmund U17 ile de Almanya U17 Ligi şampiyonluğu elde etti.
Arca Çorum FK, yaptığı resmi açıklamada genç futbolcuya "Ailemize hoş geldin Youssoufa" ifadeleriyle seslenirken, Moukoko'ya kırmızı-siyahlı forma altında başarılar diledi.