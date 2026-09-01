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0-1
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01 Eylül
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2-0
01 Eylül
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2-0
01 Eylül
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4-2

Trabzonspor'da ayrılık açıklandı: John David Lundstram

Trabzonspor, John David Lundstram ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 22:22 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2026 23:22
Trabzonspor'da ayrılık açıklandı: John David Lundstram
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Trabzonspor Kulübü, İngiliz orta saha oyuncusu John David Lundstram'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz John David Lundstram arasındaki 1 Temmuz 2024 başlangıç ve 30 Haziran 2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.



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