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Galatasaray Deniz Gül'ü resmen açıkladı!

Galatasaray, Porto forması giyen milli forvet Deniz Gül ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, transfer için 10 milyon euro bonservis ödeyecek.

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calendar 01 Eylül 2026 22:37 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2026 22:45
Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray Deniz Gül'ü resmen açıkladı!
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Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen 22 yaşındaki milli forvet Deniz Gül'ü kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 10 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray'ın açıklamasına göre Deniz Gül'ün transferi için Porto'ya toplam 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 10'u Portekiz ekibine verilecek.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Deniz Gül ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı. Milli forvet, Galatasaray'dan her sezon için net 1.5 milyon euro garanti ücret alacak.

PORTO'DA 71 MAÇA ÇIKTI

Profesyonel futbol kariyerine Hammarby altyapısında başlayan Deniz Gül, 2024-2025 sezonunda Porto'ya transfer oldu.



Galatasaray


Genç forvet, Portekiz ekibinde toplam 71 maçta forma giyerken 9 gol kaydetti.

MİLLİ TAKIMDA 1 GOL

Deniz Gül, Türkiye A Milli Takımı formasını da 7 kez giydi. 22 yaşındaki futbolcu, milli takım kariyerinde 1 gol kaydetti.

Galatasaray, yaptığı açıklamayla Deniz Gül'e sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

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