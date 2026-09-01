Galatasaray Deniz Gül'ü resmen açıkladı!

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen 22 yaşındaki milli forvet Deniz Gül'ü kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 10 MİLYON EURO BONSERVİS
Galatasaray'ın açıklamasına göre Deniz Gül'ün transferi için Porto'ya toplam 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 10'u Portekiz ekibine verilecek.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Deniz Gül ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı. Milli forvet, Galatasaray'dan her sezon için net 1.5 milyon euro garanti ücret alacak.
PORTO'DA 71 MAÇA ÇIKTI
Profesyonel futbol kariyerine Hammarby altyapısında başlayan Deniz Gül, 2024-2025 sezonunda Porto'ya transfer oldu.
Genç forvet, Portekiz ekibinde toplam 71 maçta forma giyerken 9 gol kaydetti.
MİLLİ TAKIMDA 1 GOL
Deniz Gül, Türkiye A Milli Takımı formasını da 7 kez giydi. 22 yaşındaki futbolcu, milli takım kariyerinde 1 gol kaydetti.
Galatasaray, yaptığı açıklamayla Deniz Gül'e sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
Galatasaray'ın açıklamasına göre Deniz Gül'ün transferi için Porto'ya toplam 10 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 10'u Portekiz ekibine verilecek.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Deniz Gül ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandı. Milli forvet, Galatasaray'dan her sezon için net 1.5 milyon euro garanti ücret alacak.
PORTO'DA 71 MAÇA ÇIKTI
Profesyonel futbol kariyerine Hammarby altyapısında başlayan Deniz Gül, 2024-2025 sezonunda Porto'ya transfer oldu.
Genç forvet, Portekiz ekibinde toplam 71 maçta forma giyerken 9 gol kaydetti.
MİLLİ TAKIMDA 1 GOL
Deniz Gül, Türkiye A Milli Takımı formasını da 7 kez giydi. 22 yaşındaki futbolcu, milli takım kariyerinde 1 gol kaydetti.
Galatasaray, yaptığı açıklamayla Deniz Gül'e sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.