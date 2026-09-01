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Fulham'dan Sacha Boey hamlesi

Fulham, Bayern Münih forması giyen Sacha Boey ile ilgileniyor. İngiliz ekibi, 25 yaşındaki sağ bekin transferi için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 13:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fulham'dan Sacha Boey hamlesi
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Bayern Münih'in kadroda düşünmediği ve yollarını ayırmak istediği Sacha Boey'a Premier Lig'den talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rayo Vallecano forması giyen Andrei Ratiu ile ilgilenen Fulham, 28 yaşındaki sağ bekin transferinden vazgeçme noktasına geldi.

Matteo Moretto'nun haberine göre, Fulham, bu gelişmenin ardından Bayern Münih'ten Sacha Boey'a yöneldi.

Fulham, Sacha Boey transferi için Fransız oyuncu ve Bayern Münih ile temaslara başladı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor.

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