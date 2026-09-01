Fulham'dan Sacha Boey hamlesi

Bayern Münih'in kadroda düşünmediği ve yollarını ayırmak istediği Sacha Boey'a Premier Lig'den talip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rayo Vallecano forması giyen Andrei Ratiu ile ilgilenen Fulham, 28 yaşındaki sağ bekin transferinden vazgeçme noktasına geldi.
Matteo Moretto'nun haberine göre, Fulham, bu gelişmenin ardından Bayern Münih'ten Sacha Boey'a yöneldi.
Fulham, Sacha Boey transferi için Fransız oyuncu ve Bayern Münih ile temaslara başladı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor.
Matteo Moretto'nun haberine göre, Fulham, bu gelişmenin ardından Bayern Münih'ten Sacha Boey'a yöneldi.
Fulham, Sacha Boey transferi için Fransız oyuncu ve Bayern Münih ile temaslara başladı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Sacha Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor.