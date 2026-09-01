Aston Villa, PSG'den 'genç' aldı: 55 milyon Euro

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa, transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Birmingham temsilcisi, Paris Saint-Germain forması giyen Ibrahim Mbaye'nin transferini 55 milyon Euro karşılığında tamamladı.
18 yaşındaki futbolcu, Aston Villa ile uzun süreli bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.
RAFAEL LEAO SONRASI ROTA MBAYE
Aston Villa'nın hücum hattındaki ilk önemli hedeflerinden biri Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'ydu.
Leao konusunda istediği sonucu alamayan İngiliz ekibi, rotasını uzun süredir takip ettiği Mbaye'ye çevirdi. Villa'nın genç oyuncuyu yalnızca bu yaz değil, ocak transfer döneminde de kadrosuna katmaya çalıştığı, ancak görüşmelerin o dönemde sonuçlanmadığı ifade edildi.
Villa yönetimi yaz döneminde yeniden harekete geçti ve PSG ile bu kez anlaşmayı tamamladı. Mbaye transferinin ardından Rafael Leao seçeneğinin de fiilen gündemden çıktığı belirtiliyor.
EMERY'NİN GENÇLİK PROJESİ
18 yaşındaki oyuncunun transferi, Aston Villa'nın bu yaz uyguladığı kadro yapılanmasının da önemli parçalarından biri olarak görülüyor.
Teknik direktör Unai Emery'nin, gelişime açık ve ilerleyen yıllarda değerini artırabilecek genç futbolculara yöneldiği belirtilirken Mbaye de bu profile uygun isimlerin başında geliyor.
Her iki kanatta görev yapabilen genç futbolcu; sürati, bire birdeki etkinliği ve ceza sahasına yaptığı koşularla dikkat çekiyor.
PSG'DE 16 YAŞINDA SAHNEYE ÇIKTI
24 Ocak 2008 doğumlu Ibrahim Mbaye, PSG altyapısında yetişti ve henüz 16 yaşındayken A takım seviyesinde forma giymeye başladı.
Mbaye, 2024/25 sezonunda Ligue 1'de 9 maça çıkıp 1 gol ve 1 asist üretirken, 2025/26 sezonunda aldığı süreyi önemli ölçüde artırdı.
Geride kalan iki Ligue 1 sezonunda PSG formasıyla toplam 33 lig karşılaşmasına çıkan genç kanat, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Bunların 24'ü 2025/26 sezonunda gelirken Mbaye o dönemi 3 gol ve 2 asistle tamamladı.
PSG İLE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI
Mbaye, genç yaşına rağmen PSG'nin önemli başarılarına da tanıklık etti. Fransız ekibiyle iki kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan genç futbolcu, 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadronun da bir parçasıydı.
Fransa'da doğan ve Senegal Milli Takımı'nı tercih eden Mbaye, uluslararası seviyede de yaş kategorilerinden itibaren gelecek vadeden oyuncular arasında gösterildi.
18 yaşındaki futbolcu, Aston Villa ile uzun süreli bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.
RAFAEL LEAO SONRASI ROTA MBAYE
Aston Villa'nın hücum hattındaki ilk önemli hedeflerinden biri Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao'ydu.
Leao konusunda istediği sonucu alamayan İngiliz ekibi, rotasını uzun süredir takip ettiği Mbaye'ye çevirdi. Villa'nın genç oyuncuyu yalnızca bu yaz değil, ocak transfer döneminde de kadrosuna katmaya çalıştığı, ancak görüşmelerin o dönemde sonuçlanmadığı ifade edildi.
Villa yönetimi yaz döneminde yeniden harekete geçti ve PSG ile bu kez anlaşmayı tamamladı. Mbaye transferinin ardından Rafael Leao seçeneğinin de fiilen gündemden çıktığı belirtiliyor.
EMERY'NİN GENÇLİK PROJESİ
18 yaşındaki oyuncunun transferi, Aston Villa'nın bu yaz uyguladığı kadro yapılanmasının da önemli parçalarından biri olarak görülüyor.
Teknik direktör Unai Emery'nin, gelişime açık ve ilerleyen yıllarda değerini artırabilecek genç futbolculara yöneldiği belirtilirken Mbaye de bu profile uygun isimlerin başında geliyor.
Her iki kanatta görev yapabilen genç futbolcu; sürati, bire birdeki etkinliği ve ceza sahasına yaptığı koşularla dikkat çekiyor.
PSG'DE 16 YAŞINDA SAHNEYE ÇIKTI
24 Ocak 2008 doğumlu Ibrahim Mbaye, PSG altyapısında yetişti ve henüz 16 yaşındayken A takım seviyesinde forma giymeye başladı.
Mbaye, 2024/25 sezonunda Ligue 1'de 9 maça çıkıp 1 gol ve 1 asist üretirken, 2025/26 sezonunda aldığı süreyi önemli ölçüde artırdı.
Geride kalan iki Ligue 1 sezonunda PSG formasıyla toplam 33 lig karşılaşmasına çıkan genç kanat, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Bunların 24'ü 2025/26 sezonunda gelirken Mbaye o dönemi 3 gol ve 2 asistle tamamladı.
PSG İLE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI
Mbaye, genç yaşına rağmen PSG'nin önemli başarılarına da tanıklık etti. Fransız ekibiyle iki kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan genç futbolcu, 2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan kadronun da bir parçasıydı.
Fransa'da doğan ve Senegal Milli Takımı'nı tercih eden Mbaye, uluslararası seviyede de yaş kategorilerinden itibaren gelecek vadeden oyuncular arasında gösterildi.