Strasbourg, Conrad Harder'ı açıkladı

Strasbourg, Leipzig'ten Conrad Harder transferini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız ekibi, 21 yaşındaki Danimarkalı santrforu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Leipzig forması altında bu sezon 2 maçta süre bulan Harder, 1 kez ağları havalandırdı.
Conrad Harder, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
Leipzig forması altında bu sezon 2 maçta süre bulan Harder, 1 kez ağları havalandırdı.
Conrad Harder, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.