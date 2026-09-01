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Strasbourg, Conrad Harder'ı açıkladı

Strasbourg, Leipzig forması giyen Conrad Harder'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 12:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Strasbourg, Conrad Harder'ı açıkladı
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Strasbourg, Leipzig'ten Conrad Harder transferini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız ekibi, 21 yaşındaki Danimarkalı santrforu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Leipzig forması altında bu sezon 2 maçta süre bulan Harder, 1 kez ağları havalandırdı.

Conrad Harder, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

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