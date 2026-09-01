Tottenham, Chelsea'den duble transfer yapıyor!

Tottenham, transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirmek için Chelsea'ye yöneldi. Kuzey Londra ekibi, Tosin Adarabioyo ve Mykhailo Mudryk transferlerinde önemli mesafe kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Tottenham ile Chelsea, iki futbolcu için de prensipte sözlü anlaşmaya vardı. Planlamaya göre Tosin bonservisiyle Tottenham'a transfer olacak, Mudryk ise sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılacak.
TOSIN SAĞLIK KONTROLÜNE GİDİYOR
Tottenham'ın Tosin Adarabioyo transferinde süreci büyük ölçüde tamamladığı belirtildi.
28 yaşındaki stoperin kişisel şartlarda Tottenham ile anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrollerinden geçebilmesi için Chelsea tarafından izin verildiği ifade edildi.
David Ornstein'ın haberine göre Tosin'in transferinin tamamlanması halinde savunma oyuncusu, Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham'ın yaz dönemindeki dokuzuncu transferi olacak.
DANSO'NUN YERİNE TOSIN
Tottenham'ın Tosin hamlesinin Kevin Danso'nun geleceğiyle de bağlantılı olduğu kaydedildi.
De Zerbi'nin açıklamalarına göre Avusturyalı stoper takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Tottenham da Danso'nun ayrılığı ihtimaline karşı stoper rotasyonuna yeni bir isim eklemek için harekete geçti.
Chelsea'de ise Tosin'in savunmadaki forma şansı azalmıştı. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon Premier League'de yalnızca 8 karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, yaşadığı baldır sakatlığı nedeniyle ritmini kaybetti.
Buna karşılık Chelsea'nin 2025 yılında kazandığı UEFA Konferans Ligi serüveninde daha fazla süre bulan Tosin, turnuvadaki 13 karşılaşmanın 10'unda görev yaptı.
Manchester City altyapısından yetişen İngiliz savunmacı, 2024 yılında Fulham'dan Chelsea'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu. Tosin, Fulham kariyerinde ise toplam 89 karşılaşmada forma giydi.
MUDRYK İÇİN KİRALAMA ANLAŞMASI
Tottenham'ın Chelsea ile anlaşmaya vardığı diğer isim ise Mykhailo Mudryk oldu.
Tarafların Ukraynalı kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda el sıkıştığı ancak Mudryk ile kişisel şartların henüz tamamen sonuçlandırılmadığı belirtildi.
25 yaşındaki futbolcu, Kasım 2024'ten bu yana resmi bir karşılaşmada forma giymedi. Mudryk'in anti-doping sürecinin sonuçlanmasının ardından temmuz ayında yeniden futbol oynayabilmesinin önü açılmıştı.
Tottenham'ın hem Tosin Adarabioyo hem de Mykhailo Mudryk transferlerini kısa süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor.
TOSIN SAĞLIK KONTROLÜNE GİDİYOR
Tottenham'ın Tosin Adarabioyo transferinde süreci büyük ölçüde tamamladığı belirtildi.
28 yaşındaki stoperin kişisel şartlarda Tottenham ile anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrollerinden geçebilmesi için Chelsea tarafından izin verildiği ifade edildi.
David Ornstein'ın haberine göre Tosin'in transferinin tamamlanması halinde savunma oyuncusu, Roberto De Zerbi yönetimindeki Tottenham'ın yaz dönemindeki dokuzuncu transferi olacak.
DANSO'NUN YERİNE TOSIN
Tottenham'ın Tosin hamlesinin Kevin Danso'nun geleceğiyle de bağlantılı olduğu kaydedildi.
De Zerbi'nin açıklamalarına göre Avusturyalı stoper takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Tottenham da Danso'nun ayrılığı ihtimaline karşı stoper rotasyonuna yeni bir isim eklemek için harekete geçti.
Chelsea'de ise Tosin'in savunmadaki forma şansı azalmıştı. Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon Premier League'de yalnızca 8 karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, yaşadığı baldır sakatlığı nedeniyle ritmini kaybetti.
Buna karşılık Chelsea'nin 2025 yılında kazandığı UEFA Konferans Ligi serüveninde daha fazla süre bulan Tosin, turnuvadaki 13 karşılaşmanın 10'unda görev yaptı.
Manchester City altyapısından yetişen İngiliz savunmacı, 2024 yılında Fulham'dan Chelsea'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu. Tosin, Fulham kariyerinde ise toplam 89 karşılaşmada forma giydi.
MUDRYK İÇİN KİRALAMA ANLAŞMASI
Tottenham'ın Chelsea ile anlaşmaya vardığı diğer isim ise Mykhailo Mudryk oldu.
Tarafların Ukraynalı kanat oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda el sıkıştığı ancak Mudryk ile kişisel şartların henüz tamamen sonuçlandırılmadığı belirtildi.
25 yaşındaki futbolcu, Kasım 2024'ten bu yana resmi bir karşılaşmada forma giymedi. Mudryk'in anti-doping sürecinin sonuçlanmasının ardından temmuz ayında yeniden futbol oynayabilmesinin önü açılmıştı.
Tottenham'ın hem Tosin Adarabioyo hem de Mykhailo Mudryk transferlerini kısa süre içerisinde sonuçlandırması bekleniyor.