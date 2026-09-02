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Menemen FK'da Efe Taylan gitti

Devir görüşmeleriyle gündemde olan Menemen FK, genç sağ kanadı Efe Taylan Altunkara'yı Erzincanspor'a sattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 14:53
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK'da Efe Taylan gitti
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TFF 2'nci Lig'de sezonun başlamasına günler kala devir görüşmeleriyle gündemde olan Menemen FK'da genç sağ kanat Efe Taylan Altunkara yuvadan uçtu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon Manisa FK'dan kiraladığı Efe Taylan'ı temmuz ayında bonservisiyle kadrosuna katan sarı-lacivertliler, genç futbolcuyu aynı ligde yer alan Erzincanspor'a sattı. Efe geçen sezon 30 maçta 7 gol, 4 asistle oynamıştı.

Öte yandan lige katılmama kararı aldıktan sonra kulübü devretmek için yatırımcı adaylarıyla yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Başkan Bilgin Tokul'un geri adım atarak takımın lige katılmasını sağlayacağı iddia edildi.

Başkan Tokul'un sezon devam ederken yatırımcı arayışlarına devam edeceği dile getirildi.

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