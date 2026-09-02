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İngiltere Premier Lig'de transfer rekoru kırıldı

Premier Lig kulüpleri, yaz transfer döneminde 4 milyar euro harcama yaparak tüm zamanların transfer rekorunu kırdı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 13:29
Haber: AA
İngiltere Premier Lig'de transfer rekoru kırıldı
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İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde kulüplerin ödediği bonservis bedeliyle üst üste ikinci kez rekor kırıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Premier Lig kulüpleri, yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlin (4 milyar avro) harcama yaparak tüm zamanların transfer rekorunu kırdı.

Transfer döneminin son gününde Iliman Ndiaye'nin Everton'dan Manchester City'ye 60 milyon sterlinlik bir bedelle transfer olmasıyla 12 ay önceki 3,14 milyar sterlinlik ligin transfer rekorunun da üstüne çıkıldı.

- Enzo Fernandez transferi, İngiltere rekorunu egale etti

Manchester City, Chelsea'den Enzo Fernandez'i 125 milyon sterline (145 milyon avro) transfer ederek İngiltere transfer rekorunu egale etti.

Liverpool, geçen sezon forvet oyuncusu Alexander Isak'ı Newcastle United'dan 125 milyon sterline renklerine bağlayarak İngiltere transfer rekorunu kırmıştı.

Premier Lig'de yaz transfer döneminin son gününde toplam 475 milyon sterlin harcandı. Bu rakam, geçen yıl 391 milyon sterlindi.

- En pahalı transferler

Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez, Chelsea'den Manchester City'ye giderek İngiltere Premier Lig'de bu sezonun en pahalı transferleri listesinde zirvede yer aldı.

Listenin ikinci sırasına, Aston Villa'dan Chelsea'ye 117 milyon sterlin bedelle transfer olan İngiliz orta saha oyuncusu Morgan Rogers yerleşti.

İngiliz orta saha oyuncusu Elliot Anderson, Nottingham Forest'tan Manchester City'ye 116 milyon sterline transfer olarak listenin üçüncü basamağında kendisine yer buldu.

Fransız sol kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın PSG'den Liverpool'a transferi, 107 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştirildi ve listenin dördüncü sırasında yer aldı.

Newcastle United'dan Tottenham'a giden İtalyan futbolcu Sandro Tonali için 101 milyon sterlin ödendi ve bu transfer, listeye beşinci sıradan girdi.

- Futbol tarihinin en pahalı 10 transferinden 3'ü bu yaz gerçekleşti

Dünya futbol tarihinde tüm zamanların en pahalı 10 transferinden 3'ü bu yaz gerçekleşirken bu 3 transfer de Premier Lig'de yapıldı.

Bu yaz transfer döneminde Avrupa'da en pahalı 5 transferden 4'ü de Premier Lig'de gerçekleşti.

Fernandez, Anderson ve Rogers'ın transferleri, futbol tarihinin en pahalı bonservis bedeliyle yapılan 10 transferinden 3'ü olarak bu yaz kayıtlara geçti.

İspanya temsilcisi Real Madrid'in Almanya'nın Leipzig takımından kadrosuna kattığı Yan Diomande (125 milyon avro) dışında Premier Lig'de Fernandez, Anderson, Rogers ve Barcola transferleri, Avrupa'da bu yaz dönemindeki en pahalı 5 transfer olarak dikkati çekti.

Premier Lig'de 2026-2027 sezonu yaz dönemindeki en pahalı 5 transfer şu şekilde:

Sıra Futbolcu

Ülkesi

 Yaş Pozisyon Eski kulübü Yeni kulübü Bonservis Bedeli (Milyon sterlin)
1 Enzo Fernandez Arjantin 25 Orta saha Chelsea Manchester City 125
2 Morgan Rogers İngiltere 23 Orta saha Aston Villa Chelsea 117
3 Elliot Anderson İngiltere 23 Orta saha Nottingham Forest Manchester City 116
4 Bradley Barcola Fransa 23 Sol kanat PSG Liverpool 107
5 Sandro Tonali İtalya 26 Orta saha Newcastle United Tottenham 101
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