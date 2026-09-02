Youssouf Fofana'nın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Youssouf Fofana'nın yeni adresi belli oldu. Sevilla, Milan forması giyen Fransız orta saha oyuncusunun kiralık transferi konusunda İtalyan ekiple anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SEVILLA'YA KİRALANDI
Sevilla ve Milan, 27 yaşındaki Fofana'nın satın alma opsiyonu olmaksızın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşma sağladı.
Fofana böylece Milan'dan ayrılarak kariyerine İspanya'da devam edecek.
BEŞİKTAŞ DA İLGİLENMİŞTİ
Fofana, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri olmuştu. Siyah-beyazlıların Fransız orta saha için girişimlerde bulunduğu ve oyuncuya yüksek bir teklif sunduğu aktarılmıştı.
Ancak Fofana'nın yeni durağı Sevilla oldu.
MILAN PERFORMANSI
2024 yılında Monaco'dan Milan'a transfer olan Fofana, İtalyan ekibinde bugüne kadar 88 maçta 3 gol ve 13 asist kaydetti. Fransız futbolcu, Milan ile İtalya Süper Kupası şampiyonluğu da yaşadı.
Fofana'nın Milan ile olan sözleşmesi devam ederken, Sevilla'ya transferi satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak gerçekleşti.
Sevilla ve Milan, 27 yaşındaki Fofana'nın satın alma opsiyonu olmaksızın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşma sağladı.
Fofana böylece Milan'dan ayrılarak kariyerine İspanya'da devam edecek.
BEŞİKTAŞ DA İLGİLENMİŞTİ
Fofana, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri olmuştu. Siyah-beyazlıların Fransız orta saha için girişimlerde bulunduğu ve oyuncuya yüksek bir teklif sunduğu aktarılmıştı.
Ancak Fofana'nın yeni durağı Sevilla oldu.
MILAN PERFORMANSI
2024 yılında Monaco'dan Milan'a transfer olan Fofana, İtalyan ekibinde bugüne kadar 88 maçta 3 gol ve 13 asist kaydetti. Fransız futbolcu, Milan ile İtalya Süper Kupası şampiyonluğu da yaşadı.
Fofana'nın Milan ile olan sözleşmesi devam ederken, Sevilla'ya transferi satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak gerçekleşti.