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Youssouf Fofana'nın yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Youssouf Fofana, Milan'dan Sevilla'ya kiralandı. İspanyol ekibi, Fransız orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonu olmadan kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 02:06
Fotoğraf: sevillafc.es
Youssouf Fofana'nın yeni takımı belli oldu!
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Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Youssouf Fofana'nın yeni adresi belli oldu. Sevilla, Milan forması giyen Fransız orta saha oyuncusunun kiralık transferi konusunda İtalyan ekiple anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SEVILLA'YA KİRALANDI

Sevilla ve Milan, 27 yaşındaki Fofana'nın satın alma opsiyonu olmaksızın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşma sağladı.

Fofana böylece Milan'dan ayrılarak kariyerine İspanya'da devam edecek.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENMİŞTİ

Fofana, yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri olmuştu. Siyah-beyazlıların Fransız orta saha için girişimlerde bulunduğu ve oyuncuya yüksek bir teklif sunduğu aktarılmıştı.

Ancak Fofana'nın yeni durağı Sevilla oldu.





MILAN PERFORMANSI

2024 yılında Monaco'dan Milan'a transfer olan Fofana, İtalyan ekibinde bugüne kadar 88 maçta 3 gol ve 13 asist kaydetti. Fransız futbolcu, Milan ile İtalya Süper Kupası şampiyonluğu da yaşadı.

Fofana'nın Milan ile olan sözleşmesi devam ederken, Sevilla'ya transferi satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak gerçekleşti.

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