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Manchester City'den Ndiaye hamlesi

Manchester City, Everton forması giyen 26 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu Iliman Ndiaye ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 23:41 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 02:03
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Manchester City'den Ndiaye hamlesi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Senegalli kanat oyuncusu Iliman Ndiaye'yi kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, Everton forması giyen 26 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Ndiaye ise transferiyle ilgili "Bütün hayatım boyunca böyle bir fırsat için çalıştım. Manchester City dünyadaki en iyi kulüplerden biri ve büyürken her şeyi kazandıklarını gördüm. Bu kadar özel bir hikayede kendi bölümümü yazabilmek hayatımın fırsatı ve bunu iki elimle birden yakalamaya kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Senegalli oyuncu, 2024'ten bu yana Everton formasıyla 74 maça çıktı ve 17 gol kaydetti.

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