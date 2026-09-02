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Malick Fofana, Sunderland'a transfer oldu!

Sunderland, Lyon forması giyen 21 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Malick Fofana'yı kadrosuna kattı. Genç futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 02:51
Fotoğraf: X.com
Malick Fofana, Sunderland'a transfer oldu!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland, hücum hattına önemli bir takviye yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Lyon forması giyen Malick Fofana'nın transferini resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SUNDERLAND'DAN FOFANA HAMLESİ

Sunderland, 21 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu. Sol kanatta görev yapan Fofana, ihtiyaç halinde hücumun merkezinde de oynayabiliyor.

Sunderland Futbol Direktörü Florent Ghisolfi, Fofana'nın Premier Lig'de başarılı olabilecek tüm özelliklere sahip olduğunu belirterek genç futbolcunun gelişimini sürdürmesi için uygun ortamı sağlayacaklarını ifade etti.

LYON'DA 82 MAÇA ÇIKTI

Fofana, Gent altyapısında yetiştikten sonra 2024 yılının ocak ayında Lyon'a transfer oldu. Fransız ekibinde 82 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, bu maçlarda 18 gol ve 6 asist üretti.

Belçikalı futbolcu, Lyon'dan ayrılarak kariyerine Premier Lig'de devam edecek.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA DA OYNADI

Belçika'nın farklı yaş kategorilerinde forma giyen Fofana, Ekim 2024'te A Milli Takım'a ilk kez davet edildi. Genç oyuncu, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya karşısında oynanan karşılaşmada ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Fofana, Sunderland'a transferinin ardından Premier Lig'de oynama hedefini gerçekleştirmiş oldu.

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