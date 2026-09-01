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Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi açıklandı!

Süper Lig'deki Trabzonspor - Galatasaray maçı 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 15:46 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2026 16:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor - Galatasaray maçının tarihi açıklandı!
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Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. haftalarının programı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligin 6. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 19 Eylül Cumartesi günü, saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

Süper Lig'in 5. ve 6. haftalarının programı şu şekilde:

5. Hafta

11 Eylül Cuma:

20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)

12 Eylül Cumartesi:



Galatasaray


17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

13 Eylül Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)

20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

6. Hafta

18 Eylül Cuma:

20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Eylül Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK (Kocaeli)

17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

20.00 Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

20 Eylül Pazar:

17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor (Chobani)

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş (Diyarbakır)






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