01 Eylül
Bandırmaspor-Antalyaspor
0-170'
01 Eylül
Ümraniye-Muğlaspor
0-127'
01 Eylül
Boluspor-Keçiörengücü
20:00
01 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
20:00
01 Eylül
Swansea City-Watford
21:45
01 Eylül
West Ham United-Wolves
21:45

Beşiktaş'tan Youssouf Fofana hamlesi

Beşiktaş, Milan forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana'nın transferi için girişimlerine devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 16:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Youssouf Fofana hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Beşiktaş'ta Youssouf Fofana transferi için girişimler devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milan forması giyen Fransız orta saha oyuncusunun, Lyon'a transfer olması bekleniyordu ancak kulüpler arasında hala tam bir anlaşma sağlanamadı.

BEŞİKTAŞ'IN FIRSAT PLANI

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Fransız orta saha oyuncusu için yaşanan bu durumu değerlendirmek istiyor ve Fofana için transfer girişimlerine devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'TAN YÜKSEK TEKLİF

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki futbolcuya yüksek bir teklif yaptığı ve Fofana'nın bu teklifi ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi.

BU SEZON ŞANS BULAMADI

Fofana, Ruben Amorim yönetimindeki Milan'da bu sezon şu ana kadar forma şansı bulamadı.

MILAN İLE SÖZLEŞMESİ





Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha oyuncusunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.