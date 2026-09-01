Beşiktaş'tan Youssouf Fofana hamlesi

Beşiktaş'ta Youssouf Fofana transferi için girişimler devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milan forması giyen Fransız orta saha oyuncusunun, Lyon'a transfer olması bekleniyordu ancak kulüpler arasında hala tam bir anlaşma sağlanamadı.
BEŞİKTAŞ'IN FIRSAT PLANI
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Fransız orta saha oyuncusu için yaşanan bu durumu değerlendirmek istiyor ve Fofana için transfer girişimlerine devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'TAN YÜKSEK TEKLİF
Beşiktaş'ın 27 yaşındaki futbolcuya yüksek bir teklif yaptığı ve Fofana'nın bu teklifi ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi.
BU SEZON ŞANS BULAMADI
Fofana, Ruben Amorim yönetimindeki Milan'da bu sezon şu ana kadar forma şansı bulamadı.
MILAN İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha oyuncusunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'IN FIRSAT PLANI
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Fransız orta saha oyuncusu için yaşanan bu durumu değerlendirmek istiyor ve Fofana için transfer girişimlerine devam ediyor.
BEŞİKTAŞ'TAN YÜKSEK TEKLİF
Beşiktaş'ın 27 yaşındaki futbolcuya yüksek bir teklif yaptığı ve Fofana'nın bu teklifi ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi.
BU SEZON ŞANS BULAMADI
Fofana, Ruben Amorim yönetimindeki Milan'da bu sezon şu ana kadar forma şansı bulamadı.
MILAN İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Fransız orta saha oyuncusunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.