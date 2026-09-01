Kerem Aktürkoğlu, derbide kadroda!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde kafa travması yaşamasının ardından Lyon ve Samsunspor maçlarını kaçıran Kerem Aktürkoğlu, takımla çalışmalara başladı.
A Spor'da yer alan habere göre, takımla çalışmalara başlayan milli futbolcu, Beşiktaş derbisinde kadroda yer alacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
A Spor'da yer alan habere göre, takımla çalışmalara başlayan milli futbolcu, Beşiktaş derbisinde kadroda yer alacak.
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.