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01 Eylül
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Kerem Aktürkoğlu, derbide kadroda!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer alacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 16:42 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2026 16:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kerem Aktürkoğlu, derbide kadroda!
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Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerde kafa travması yaşamasının ardından Lyon ve Samsunspor maçlarını kaçıran Kerem Aktürkoğlu, takımla çalışmalara başladı.

A Spor'da yer alan habere göre, takımla çalışmalara başlayan milli futbolcu, Beşiktaş derbisinde kadroda yer alacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 5 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.  





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