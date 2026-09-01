Lionel Messi futbolu bıraktı mı?

39 yaşındaki yıldız futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı açıklamasında "Bu, canımı çok yakan ve yüreğimi acıtan bir karar ama artık zamanının geldiğini anlıyorum" dedi.

"Kendimi tükettim, artık verecek bir şeyim kalmadı; ayrıca arkamdan gelen ve milli takımda olmayı hak eden çok büyük yetenekler var" yazan Messi, 20 yıl boyunca gösterdiği sevgi için Arjantinlilere teşekkür etti.

Messi, açıklamasının sonuna söz konusu metni 19 Temmuz'daki 2026 Dünya Kupası finalinden iki gün sonra yazdığını ve babasının vefatının ardından bu karardan 'hiç olmadığı kadar emin' olduğunu not düştü…

Yıldız futbolcu, Arjantin'le kazandığı 2022 Dünya Kupası'nın ardından 2026 Dünya Kupası'nda da finale kadar yükselmiş; ancak İspanya kupaya uzanan taraf olmuştu.

Yaklaşık iki hafta sonra Arjantinli futbolcu, babası Jorge Messi'yi kaybetmişti. Bu kaybın ardından yayınladığı duygusal mesajda Messi, 'futbol oynamaya ne kadar devam edeceğinden emin olmadığını' söylemişti.