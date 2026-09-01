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Fenerbahçe savunmasını bekleyen zorlu sınavlar!

Fenerbahçe savunması, Beşiktaş ve Roma karşısında önemli sınavlar verecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 10:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe savunmasını bekleyen zorlu sınavlar!
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Samsunspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'yi lig ve Avrupa'da önemli maçlar bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe, Samsunspor'un ardından derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, derbiden sonra ise Şampiyonlar Ligi serüvenine Roma maçıyla başlayacak.

Fenerbahçe savunması, Beşiktaş ve Roma karşısında önemli sınavlar verecek.

VLAHOVIC VE MALEN

Beşiktaş ligde sahasında ağırladığı Çorum'u 6-2 mağlup ederken siyah-beyazlıların yeni transferi Dusan Vlahovic, hat-trick yaparak büyük dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Roma ise İtalya'da sezona çok iyi başladı.

Roma, Serie A'nın ilk iki haftasında oynadığı iki maçı da 4-0'lık skorlarla kazandı. İtalyan ekibinde iki haftada 5 gol atan Donyell Malen formuyla dikkat çekiyor.





Fenerbahçe ve savunmasının, Beşiktaş ve Roma maçlarında sergileyeceği performans sarı-lacivertlilerin için oldukça kritik olacak.

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