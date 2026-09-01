Jonathan Kuminga, Los Angeles Lakers'ın çevresindeki yoğun beklenti ve dış seslerin dikkat dağıtabileceğini belirterek, Minnesota Timberwolves'un gelişimi ve rolü açısından daha doğru bir ortam sunduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Golden State Warriors'ta geçirdiği dört sezonun ardından son takas döneminde Atlanta Hawks'a gönderilen Jonathan Kuminga, kariyerindeki bir sonraki adımı Minnesota Timberwolves'a imza atarak attı.
23 yaşındaki oyuncunun uzun süre Los Angeles Lakers'a katılması beklenmiş olsa da Kuminga tercihini Minnesota'dan yana kullandı.
The Athletic'e konuşan Kuminga; takım sistemi, kadroya uyumu, üstleneceği rol ve çevresel faktörlerin kararında etkili olduğunu açıkladı:
"Saygısızlık etmek istemiyorum ama Los Angeles'ın benim için doğru ortam olduğunu düşünmedim. Lakers'ın etrafında dikkat dağıtıcı hâle gelebilecek düzeyde bir beklenti ve dışarıdan gelen gürültü var. Ben ise basketbola ve gelişimime odaklanabileceğim bir ortam istedim."
"Minnesota'nın savunma açısından bana daha uygun olduğunu ve burada daha net bir role sahip olacağımı da düşündüm. Sonuçta benim için daha doğru seçenek buydu."
Kuminga'nın yeni takımındaki rolü, Warriors sistemindeki konumu hakkında aylarca süren tartışmaların ardından verdiği kararda önemli yer tuttu.
Jake Fischer daha önce Minnesota ile yürütülen görüşmelerin sınırlı kalması nedeniyle Kuminga'nın Lakers'a gitmeyi tercih edebileceğini bildirmişti. Ancak genç oyuncunun kararında sözleşme koşullarından çok üstleneceği rol etkili oldu.
Fischer, görüşmeler devam ederken şunları söylemişti:
"Bence Kuminga, Lakers'a gitmeyi tercih ediyor gibi görünüyordu. Orada pazarlık yapabilmek için daha fazla imkâna sahipti. Minnesota ise Kuminga'ya yalnızca vergi mükellefi orta seviye istisnasından sözleşme sunabiliyordu."
"Her iki takımda da doğrudan ilk beşe gireceğini düşünüyorum. Minnesota'nın forvet rotasyonu zayıf. Lakers ise ona Luka'nın yanında ilk beşte oynayacağı bir plan sunuyordu. Her şey planlandığı gibi giderse Lakers'ın gelecek yıl kendisini daha yüksek bir sözleşmeyle ödüllendirecek mali imkâna sahip olması bekleniyordu. Bu sürecin yakında bir sonuca ulaşması gerekiyordu."
Kuminga, 2025-26 normal sezonunda Golden State ve Atlanta formalarıyla toplam 12,2 sayı, 5,6 ribaund ve 2,3 asist ortalamaları yakaladı.
23 yaşındaki oyuncunun uzun süre Los Angeles Lakers'a katılması beklenmiş olsa da Kuminga tercihini Minnesota'dan yana kullandı.
The Athletic'e konuşan Kuminga; takım sistemi, kadroya uyumu, üstleneceği rol ve çevresel faktörlerin kararında etkili olduğunu açıkladı:
"Saygısızlık etmek istemiyorum ama Los Angeles'ın benim için doğru ortam olduğunu düşünmedim. Lakers'ın etrafında dikkat dağıtıcı hâle gelebilecek düzeyde bir beklenti ve dışarıdan gelen gürültü var. Ben ise basketbola ve gelişimime odaklanabileceğim bir ortam istedim."
"Minnesota'nın savunma açısından bana daha uygun olduğunu ve burada daha net bir role sahip olacağımı da düşündüm. Sonuçta benim için daha doğru seçenek buydu."
Kuminga'nın yeni takımındaki rolü, Warriors sistemindeki konumu hakkında aylarca süren tartışmaların ardından verdiği kararda önemli yer tuttu.
Jake Fischer daha önce Minnesota ile yürütülen görüşmelerin sınırlı kalması nedeniyle Kuminga'nın Lakers'a gitmeyi tercih edebileceğini bildirmişti. Ancak genç oyuncunun kararında sözleşme koşullarından çok üstleneceği rol etkili oldu.
Fischer, görüşmeler devam ederken şunları söylemişti:
"Bence Kuminga, Lakers'a gitmeyi tercih ediyor gibi görünüyordu. Orada pazarlık yapabilmek için daha fazla imkâna sahipti. Minnesota ise Kuminga'ya yalnızca vergi mükellefi orta seviye istisnasından sözleşme sunabiliyordu."
"Her iki takımda da doğrudan ilk beşe gireceğini düşünüyorum. Minnesota'nın forvet rotasyonu zayıf. Lakers ise ona Luka'nın yanında ilk beşte oynayacağı bir plan sunuyordu. Her şey planlandığı gibi giderse Lakers'ın gelecek yıl kendisini daha yüksek bir sözleşmeyle ödüllendirecek mali imkâna sahip olması bekleniyordu. Bu sürecin yakında bir sonuca ulaşması gerekiyordu."
Kuminga, 2025-26 normal sezonunda Golden State ve Atlanta formalarıyla toplam 12,2 sayı, 5,6 ribaund ve 2,3 asist ortalamaları yakaladı.