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Lakers, Bruce Brown için yeniden devrede

Jonathan Kuminga'nın Minnesota Timberwolves'u tercih etmesinin ardından Los Angeles Lakers'ın, şampiyonluk tecrübesine sahip serbest oyuncu Bruce Brown'a yönelebileceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 16:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Lakers, Bruce Brown için yeniden devrede
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Los Angeles Lakers, arka alan rotasyonuna tecrübeli bir isim eklemek için serbest oyuncu Bruce Brown'ı hedefleyebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon Denver Nuggets formasıyla 82 karşılaşmanın tamamında görev yapan Brown'ın veteran minimum kontratıyla kadroya katılabileceği belirtiliyor. Lakers, 2023 yılında da tecrübeli oyuncuyla ciddi şekilde ilgilenmişti.

Jonathan Kuminga'nın tercihini Minnesota Timberwolves'tan yana kullanması, Los Angeles'ı daha deneyimli bir seçenek olarak Brown'a yöneltebilir.

Jake Fischer'ın aktardığına göre 29 yaşındaki oyuncu, Lakers'ın gündeminde yer almaya devam ediyor.

Lakers, Indiana Pacers'ın 2023 yılında iki yıl ve 40 milyon dolarlık teklifle devreye girmesinden önce Brown'ı kadrosuna katmak için ciddi bir girişimde bulunmuştu. Ağustos ayının sonuna gelinmesine rağmen hâlâ herhangi bir takımla anlaşmayan tecrübeli guard, bu kez veteran minimum kontratıyla ulaşılabilir durumda olabilir.

Brown, uygun maliyeti ve şampiyonluk tecrübesiyle Batı Konferansı'nda zirveyi hedefleyen takımlar için değerli bir arka alan alternatifi olarak öne çıkıyor.

2025-26 sezonunda Denver'a dönen Brown, Nuggets'ın en istikrarlı ve devamlılık sağlayan oyuncularından biri oldu.

Normal sezondaki 82 karşılaşmanın tamamında forma giyen ve bunların dördüne ilk beşte başlayan Brown; maç başına 24,4 dakikada 7,9 sayı, 3,9 ribaund, 2,1 asist ve 1 top çalma ortalamaları yakaladı.

Sahadan yüzde 47,5 isabetle oynayan tecrübeli oyuncu, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38,5 ve serbest atışlardan yüzde 76,2 başarı oranı tutturdu.

Maç başına yalnızca 1,8 üçlük denemesine rağmen yakaladığı yüzde 38,5'lik isabet oranı, kariyerinin daha başarılı dış şut performanslarından biri oldu.

NBA'de sekiz sezonda toplam 539 normal sezon karşılaşmasına çıkan Brown; kariyerinde 8,7 sayı, 4,2 ribaund ve 2,4 asist ortalamaları kaydetti. Tecrübeli oyuncunun kariyer saha içi isabet oranı ise yüzde 47,6 seviyesinde bulunuyor.

Brown, Nuggets'ın 2023 yılında kazandığı şampiyonlukta özellikle çok yönlülüğü, savunması ve farklı pozisyonlarda görev yapabilmesiyle önemli rol üstlenmişti.

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