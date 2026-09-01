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Fenerbahçe'nin gündemindeki Nwaneri, Dortmund'a gitti

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan 19 yaşındaki Ethan Nwaneri, Arsenal'dan Borussia Dortmund'a sezon sonuna kadar kiralandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 22:12
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'nin gündemindeki Nwaneri, Dortmund'a gitti
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Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde bulunan Arsenal'ın genç yıldızı Ethan Nwaneri'nin yeni takımı belli oldu.

Borussia Dortmund, 19 yaşındaki İngiliz oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DORTMUND'DAN NWANERİ HAMLESİ

Borussia Dortmund, transfer döneminin son gününde hücum hattını Ethan Nwaneri ile güçlendirdi. Alman ekibi, Arsenal ile yaptığı anlaşma doğrultusunda genç futbolcuyu bir yıllığına kiraladı.

Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmadığı ve Nwaneri'nin sezon boyunca alacağı ücretin tamamının Dortmund tarafından karşılanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Nwaneri, transfer döneminin son bölümünde Fenerbahçe'nin transfer listesine giren isimlerden biri olmuştu. Sarı-lacivertlilerin Arsenal'ın genç oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer için girişimlerde bulunduğu aktarılmıştı.

Ancak transfer yarışında Dortmund mutlu sona ulaştı ve Nwaneri'yi kadrosuna kattı.





ARSENAL'DA 51 MAÇ

Arsenal altyapısından yetişen Nwaneri, Londra ekibinin A takımında bugüne kadar 51 resmi karşılaşmaya çıktı ve 10 gol kaydetti.

Asıl mevkisi 10 numara olan 1,76 metre boyundaki İngiliz futbolcu, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Nwaneri'nin Arsenal ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

DORTMUND'UN 7. TRANSFERİ

Nwaneri, Borussia Dortmund'un yaz transfer dönemindeki yedinci transferi oldu. Alman ekibi, genç oyuncuyu Bundesliga'nın ilk maçında sol diz ön çapraz bağlarını koparan Giannis Konstantelias'ın uzun süreli sakatlığının ardından hücum hattındaki eksikliği gidermek amacıyla kadrosuna kattı.

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