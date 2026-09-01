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Youssouf Fofana transferinde flaş gelişme!

Youssouf Fofana'nın Lyon'a transferi iptal oldu. Milan'da kalan Fransız orta saha için Beşiktaş'ın önümüzdeki saatlerde yeniden devreye girebileceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 21:15 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2026 21:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Youssouf Fofana transferinde flaş gelişme!
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Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Youssouf Fofana için yeniden sıcak bir gelişme yaşandı.

Milan'dan Lyon'a kiralanması beklenen Fransız orta sahanın transferinin iptal olduğu ve Beşiktaş'ın önümüzdeki saatlerde yeniden harekete geçebileceği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LYON TRANSFERİ İPTAL OLDU

Di Marzio'nun son haberine göre Fofana'nın Lyon ile yapılan anlaşması gerçekleşmedi ve transfer iptal oldu.

BEŞİKTAŞ YENİDEN DEVREDE

Transferin iptal olmasıyla birlikte Beşiktaş için yeniden fırsat doğdu. Siyah-beyazlıların önümüzdeki saatlerde Fofana için yeniden devreye girebileceğini aktardı.

Beşiktaş'ın daha önce 27 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunduğu ve oyuncuya yüksek bir teklif sunduğu belirtilmişti. Fofana'nın da siyah-beyazlıların teklifini değerlendirdiği ifade edilmişti.

Fransız orta sahanın Milan ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.





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