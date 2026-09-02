Keçiörengücü, Boluspor'u deplasmanda geçti

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Boluspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DIOUF'TAN 8 DAKİKADA 2 GOL
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 13. ve 21. dakikalarda Mame Biram Diouf kaydetti. Senegalli golcü, kısa süre içerisinde attığı iki golle takımını deplasmanda 2-0 öne geçirdi.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Keçiörengücü soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.
İkinci yarıda Boluspor farkı azaltmak için mücadele etse de skor değişmedi. Keçiörengücü, sahadan 2-0 galip ayrılarak deplasmandan 3 puanla döndü.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yücel Büyük, Kurtuluş Aslan, Berat Binbir
Boluspor: Tafas, Arda Tuğra Saygı (Dk. 77 Furkan Emir Kaçmaz), Bartu Göçmen, Rodriguez, Abdulsamet Kırım, Lopez (Dk. 59 Tolunay Artuç), Muhammed Mert (Dk. 66 Deniz Yıldız), Rodriguez (Dk. 77 Ahmet Can Özdemir), Mustafa Alptekin Çaylı, Ege Özkayımoğlu (Dk. 59 Zeki Dursun), Gonzalez
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Süleyman Luş, Abdullah Çelik, Nascimento, Erkam Develi (Dk. 84 Oğuzhan Ayaydın), İshak Karaoğul (Dk. 69 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 80 Fofana), Ezeh (Dk. 80 Enes Yılmaz), Raice (Dk. 69 Jefferson), Biram Diouf
Goller: Dk. 13, Dk. 21 Mame Biram Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 67 Escobar Rodriguez, Dk. 84 Mustafa Alptekin Çaylı, Dk. 85 Abdulkerim Kırım (Boluspor) Dk. 45 Mame Biram Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 13. ve 21. dakikalarda Mame Biram Diouf kaydetti. Senegalli golcü, kısa süre içerisinde attığı iki golle takımını deplasmanda 2-0 öne geçirdi.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Keçiörengücü soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.
İkinci yarıda Boluspor farkı azaltmak için mücadele etse de skor değişmedi. Keçiörengücü, sahadan 2-0 galip ayrılarak deplasmandan 3 puanla döndü.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Yücel Büyük, Kurtuluş Aslan, Berat Binbir
Boluspor: Tafas, Arda Tuğra Saygı (Dk. 77 Furkan Emir Kaçmaz), Bartu Göçmen, Rodriguez, Abdulsamet Kırım, Lopez (Dk. 59 Tolunay Artuç), Muhammed Mert (Dk. 66 Deniz Yıldız), Rodriguez (Dk. 77 Ahmet Can Özdemir), Mustafa Alptekin Çaylı, Ege Özkayımoğlu (Dk. 59 Zeki Dursun), Gonzalez
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Süleyman Luş, Abdullah Çelik, Nascimento, Erkam Develi (Dk. 84 Oğuzhan Ayaydın), İshak Karaoğul (Dk. 69 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 80 Fofana), Ezeh (Dk. 80 Enes Yılmaz), Raice (Dk. 69 Jefferson), Biram Diouf
Goller: Dk. 13, Dk. 21 Mame Biram Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 67 Escobar Rodriguez, Dk. 84 Mustafa Alptekin Çaylı, Dk. 85 Abdulkerim Kırım (Boluspor) Dk. 45 Mame Biram Diouf (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)