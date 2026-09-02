Haber Tarihi: 02 Eylül 2026 11:32 - Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 11:32

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Türkiye ve Avrupa'da 2026-2027 transfer sezonu bitiş tarihi

Futbolda 2026-2027 sezonunun başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig ekipleri, kadrolarını güçlendirirken gözler transfer sezonu bitiş tarihine çevrildi.

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Türkiye ve Avrupa'da 2026-2027 transfer sezonu bitiş tarihi
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Transfer döneminin ne zaman sona ereceği, takımlarının eksik bölgelere yapacakları transferler için ne kadar zaman kaldığını merak eden taraftarların gündeminde yer alıyor. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte Türkiye ve Avrupa'da 2026-2027 transfer sezonu bitiş tarihi.
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Transfer ve tescil dönemlerine ilişkin TFF'den yapılan açıklamaya göre 2026-2027 sezonu için 1. Transfer ve Tescil Döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde sona ermesine karar verildi.

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

İngiltere (Premier League), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) yaz transfer dönemi bitiş tarihleri belli oldu.

İşte 5 büyük ligde transfer döneminin sona ereceği tarihler:

İngiltere (Premier League): 1 Eylül 2026

İspanya (LaLiga): 2 Eylül 2026


İtalya (Serie A): 1 Eylül 2026

Almanya (Bundesliga): 1 Eylül 2026

Fransa (Ligue 1): 1 Eylül 2026

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