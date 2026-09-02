Küllerinden doğdular! Fenerbahçe'de müthiş değişim

Fenerbahçe'de gözden düşen oyuncular bireysel performansları toparlarken, adeta yeni transfer gibi oldular. Geçen sezonun en çok eleştirilen isimlerinden olan Ederson ve Oğuz Aydın, Lyon maçına damgalarını vurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu isimlere özellikle Başkan Aziz Yıldırım seçilmeden önce destek vermiş, bu iki ismin değerli olduğu ve takıma kazandıracağını ifade etmişti.
İSMAİL KARTAL GÜVEN VERDİ
Bunların ardından geçen sezon eleştirilen başka isimler de katkı vermeye başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da en çok güvendiği isimlerin başında İrfan Can Kahveci geliyor. Geçen sezon kadro dışı kalan ve formunu kaybeden tecrübeli futbolcu, Kartal'ın gelişi ile tekrar form tutmaya başladı.
Son oynan lig maçında Samsunspor'a karşı merkez orta sahada görev yapan futbolcu iyi bir performans gösterdi. Bunun yanı sıra eleştirilen bir başka isim de Archie Brown'du. Lyon maçında attığı golün yanında, son haftalardaki oyunu ile çıkışa geçti.
İSMAİL KARTAL GÜVEN VERDİ
Bunların ardından geçen sezon eleştirilen başka isimler de katkı vermeye başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da en çok güvendiği isimlerin başında İrfan Can Kahveci geliyor. Geçen sezon kadro dışı kalan ve formunu kaybeden tecrübeli futbolcu, Kartal'ın gelişi ile tekrar form tutmaya başladı.
Son oynan lig maçında Samsunspor'a karşı merkez orta sahada görev yapan futbolcu iyi bir performans gösterdi. Bunun yanı sıra eleştirilen bir başka isim de Archie Brown'du. Lyon maçında attığı golün yanında, son haftalardaki oyunu ile çıkışa geçti.