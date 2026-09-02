02 Eylül
Vanspor FK-Batman Petrolspor
17:00
02 Eylül
Karagümrük-Kayserispor
20:00
02 Eylül
Sivasspor-Mardin 1969 Spor
20:00
02 Eylül
St.Truiden-Union St.Gilloise
21:30
02 Eylül
Austria Wien-WSG Tirol
19:30
02 Eylül
RB Salzburg-Rapid Wien
21:30
02 Eylül
Grasshopper-St. Gallen
21:30
02 Eylül
FC Luzern-FC Vaduz
21:30
02 Eylül
West Bromwich-Charlton Athletic
21:45
02 Eylül
Burnley-Middlesbrough
22:00
02 Eylül
Sassuolo-Frosinone
16:00
02 Eylül
Udinese-Venezia
19:00
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
21:45

Küllerinden doğdular! Fenerbahçe'de müthiş değişim

Fenerbahçe'de geçen sezon eleştirilen Ederson, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci ve Archie Brown, yükselen performanslarıyla adeta yeni transfer etkisi yarattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 10:58
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Küllerinden doğdular! Fenerbahçe'de müthiş değişim
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Fenerbahçe'de gözden düşen oyuncular bireysel performansları toparlarken, adeta yeni transfer gibi oldular. Geçen sezonun en çok eleştirilen isimlerinden olan Ederson ve Oğuz Aydın, Lyon maçına damgalarını vurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu isimlere özellikle Başkan Aziz Yıldırım seçilmeden önce destek vermiş, bu iki ismin değerli olduğu ve takıma kazandıracağını ifade etmişti.

İSMAİL KARTAL GÜVEN VERDİ

Bunların ardından geçen sezon eleştirilen başka isimler de katkı vermeye başladı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da en çok güvendiği isimlerin başında İrfan Can Kahveci geliyor. Geçen sezon kadro dışı kalan ve formunu kaybeden tecrübeli futbolcu, Kartal'ın gelişi ile tekrar form tutmaya başladı.

Son oynan lig maçında Samsunspor'a karşı merkez orta sahada görev yapan futbolcu iyi bir performans gösterdi. Bunun yanı sıra eleştirilen bir başka isim de Archie Brown'du. Lyon maçında attığı golün yanında, son haftalardaki oyunu ile çıkışa geçti.







Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.