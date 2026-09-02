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Beşiktaş'a orta saha transferinde yeşil ışık: Matias Siltanen

Beşiktaş, İsveç ekibi Djurgarden'ın 19 yaşındaki oyuncusu Matias Siltanen için düğmeye bastı. Genç orta saha için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 09:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a orta saha transferinde yeşil ışık: Matias Siltanen
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Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Benfica'nın yıldızı Richard Rios için harekete geçmiş ve görüşmelere başlamıştı. Ancak siyah-beyazlılar, Portekiz ekibini 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için ikna edemeyince rotasını İsveç'e çevirdi ve listenin ikinci sırasında yer alan Matias Siltanen için çalışma başlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah beyazlılar, 19 yaşındaki Finli orta saha için kulübü Djurgarden'la masaya oturdu ve satın alma opsiyonuyla kiralama teklifini yaptı.

DJURGARDEN TEKLİFE SICAK

İsveç ekibiyle sözleşmesi Aralık 2027'de bitecek olan oyuncu için 1 milyon euro kiralama ve 12 milyon euro da opsiyon önerildi.

Djurgarden yönetimi bu teklife sıcak bakarken, iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Ocak 2025'te Finlandiya ekibi KuPS'tan 1 milyon 200 bin euroya transfer edilen Siltanen, Allsvenskan'da bu sezon 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda bin 544 dakika sahada kalan 19 yaşındaki Finli yıldız, gol katkısı veremezsen, 1 defa asist yaptı. Siltanen ön libero da oynayabiliyor.

İKİ TALİBİ DAHA VAR





Sadece Beşiktaş değil, Matias Siltanen'le ilgilenen... İsveç basını, 19 yaşındaki orta sahayı İtalyan ekibi Udinese ve Fransız temsilcisi Toulouse'un da izlediğini duyurdu. Ancak tek somut teklifin Beşiktaş'tan geldiğine de vurgu yapıldı.

HONKAVAARA ONAY VERDİ

İsveç medyasına yansıyan haberlere göre; Djurgarden Teknik Direktörü Jani Honkavaara, Siltanen'in ayrılığına izin verdi. Haberde; Honkavaara'nın yönetime; "Kulüp şartları neyi gerektiriyorsa onu yapabilirsiniz" dediği bilgisi paylaşıldı.



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