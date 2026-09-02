Zeynep Sönmez, Amerika Açık'a teklerde veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın ilk turunda ev sahibi ülkeden Coco Gauff'a 2-0 yenilerek elendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dünya sıralamasının 53. basamağındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 2023 şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Gauff ile karşılaştı.
Mücadeleyi 2-0 (6-3, 6-4) kaybeden 24 yaşındaki Zeynep, geçen yıl 2. turu gördüğü ABD Açık'a veda etti.
Mücadeleyi 2-0 (6-3, 6-4) kaybeden 24 yaşındaki Zeynep, geçen yıl 2. turu gördüğü ABD Açık'a veda etti.