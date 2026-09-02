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0-1
01 Eylül
Ümraniye-Muğlaspor
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01 Eylül
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0-2
01 Eylül
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2-0
01 Eylül
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2-0
01 Eylül
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4-2

Zeynep Sönmez, Amerika Açık'a teklerde veda etti

Zeynep Sönmez, dünya 4 numarası ABD'li Coco Gauff'a 2-0 mağlup oldu ve Amerika Açık'a teklerde veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 08:33 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 09:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez, Amerika Açık'a teklerde veda etti
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın ilk turunda ev sahibi ülkeden Coco Gauff'a 2-0 yenilerek elendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya sıralamasının 53. basamağındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 2023 şampiyonu ve 4 numaralı seribaşı Gauff ile karşılaştı.

Mücadeleyi 2-0 (6-3, 6-4) kaybeden 24 yaşındaki Zeynep, geçen yıl 2. turu gördüğü ABD Açık'a veda etti.

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