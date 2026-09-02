Galatasaray'da Kazımcan için ayrılık zamanı

Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın geleceğiyle ilgili ayrılık ihtimali gündeme geldi. 23 yaşındaki futbolcunun daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak istediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BAŞAKŞEHİR'İN İLGİSİ SÜRÜYOR
Kazımcan Karataş'a Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in ilgisinin devam ettiği ifade edildi.
BUNDESLIGA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Genç futbolcuya Türkiye'nin yanı sıra Bundesliga'dan da taliplerin bulunduğu belirtildi. Galatasaray'da beklentileri karşılayamadığı ifade edilen Kazımcan'ın yakın zamanda bir takıma kiralanması bekleniyor.
Kazımcan Karataş'a Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in ilgisinin devam ettiği ifade edildi.
BUNDESLIGA'DAN DA TALİPLERİ VAR
Genç futbolcuya Türkiye'nin yanı sıra Bundesliga'dan da taliplerin bulunduğu belirtildi. Galatasaray'da beklentileri karşılayamadığı ifade edilen Kazımcan'ın yakın zamanda bir takıma kiralanması bekleniyor.