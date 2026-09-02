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01 Eylül
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Galatasaray'da Kazımcan için ayrılık zamanı

Galatasaray'da beklentileri karşılayamadığı belirtilen Kazımcan Karataş'ın takımdan ayrılması gündeme geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 09:12 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 09:21
Haber: Sözcü
Galatasaray'da Kazımcan için ayrılık zamanı
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Galatasaray'da Kazımcan Karataş'ın geleceğiyle ilgili ayrılık ihtimali gündeme geldi. 23 yaşındaki futbolcunun daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak istediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BAŞAKŞEHİR'İN İLGİSİ SÜRÜYOR

Kazımcan Karataş'a Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in ilgisinin devam ettiği ifade edildi.

BUNDESLIGA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Genç futbolcuya Türkiye'nin yanı sıra Bundesliga'dan da taliplerin bulunduğu belirtildi. Galatasaray'da beklentileri karşılayamadığı ifade edilen Kazımcan'ın yakın zamanda bir takıma kiralanması bekleniyor.





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