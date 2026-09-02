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Galatasaray'da orta saha için iki yıldız

Galatasaray, orta sahaya yapacağı son takviye için Eduardo Camavinga ve Hakan Çalhanoğlu'nu listesinde tutuyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 09:57
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'da orta saha için iki yıldız
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Galatasaray, transfer çalışmalarını orta sahaya yapacağı bir takviyeyle tamamlamayı planlıyor. Sarı-kırmızılıların bu bölge için listesinin ilk sırasında Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga yer alırken, alternatif isim ise Inter'den Hakan Çalhanoğlu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, Rafael Leao, Deniz Gül ve son olarak El Chadaille Bitshiabu transferlerini gerçekleştiren Galatasaray, orta saha hamlesi için çalışmalarını hızlandırdı.

REAL MADRID 55 MİLYON EUROYA İNDİ

Camavinga için Real Madrid ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın, İspanyol ekibinin bonservis beklentisini 55 milyon euro seviyesine indirmesinin ardından girişimlerini yoğunlaştırdığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki Fransız orta saha için şartlarını zorlamayı sürdürüyor.

AYRILIĞINA SICAK BAKILIYOR

Camavinga'nın Galatasaray'a sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması halinde Türkiye'ye gelmek istediği iddia edildi.



Galatasaray


İspanyol basınında yer alan haberlerde de Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Fransız futbolcunun ayrılığına onay verdiği öne sürüldü.

B PLANI HAKAN ÇALHANOĞLU

Galatasaray, Camavinga transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif planını da hazırladı.

Sarı-kırmızılılar, Real Madrid ile anlaşma sağlayamazsa Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için resmi adımlar atacak.

Inter'de sezona etkili başlayan milli futbolcu, ligde oynanan 2 karşılaşmada da birer gol kaydetti.

INTER AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Inter'in takımın önemli isimlerinden biri olarak gördüğü 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi.

Galatasaray Yönetimi'nin ise milli futbolcunun Inter ile görüşerek ayrılık talebini kulübüne iletmesini bekleyeceği ifade edildi.

TRANSFER İÇİN SON GÜNLER

Süper Lig'de transfer döneminin 4 Eylül'de sona ereceği belirtilirken, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımların UEFA'ya kadro listelerini bildirmesi için son tarihin 2 Eylül saat 00.59 olduğu aktarıldı.

Galatasaray'ın orta sahaya yapacağı bu takviyeyle transfer çalışmalarını tamamlaması bekleniyor.

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