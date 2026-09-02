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Fenerbahçe'den orta saha hamlesi: Matt O'Riley

Fenerbahçe, Brighton forması giyen Matt O'Riley için satın alma opsiyonu içermeyen kiralama teklifi yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 10:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den orta saha hamlesi: Matt O'Riley
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Ben Jacobs'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, Brighton forması giyen Danimarkalı orta saha Matt O'Riley için kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibine iletilen teklifin, satın alma opsiyonu içermeyen kiralık formül üzerinden olduğu belirtiliyor.

Ancak salı günü öğle saatleri itibarıyla Brighton yönetiminin bu transfere onay vermeye niyetli olmadığı ifade edildi.

Buna rağmen Fenerbahçe cephesi görüşmeleri sonlandırmış değil. Yönetim, transfer penceresi kapanmadan Brighton'ı ikna edebilmek için temaslarını sürdürüyor.

25 yaşındaki Matt O'Riley, merkez orta sahada görev yapmasının yanı sıra ofansif orta saha rolünde de oynayabiliyor.

Matt O'Riley 2024 yılında Celtic'ten 29 milyon 500 bin Euro'ya Brighton & Hove Albion'a transfer olmuştu. O'Riley'nin mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.







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