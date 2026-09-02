Fenerbahçe'den orta saha hamlesi: Matt O'Riley

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer döneminin son saatlerinde orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rotasını Premier Lig'e çevirdi.
Ben Jacobs'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, Brighton forması giyen Danimarkalı orta saha Matt O'Riley için kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibine iletilen teklifin, satın alma opsiyonu içermeyen kiralık formül üzerinden olduğu belirtiliyor.
Ancak salı günü öğle saatleri itibarıyla Brighton yönetiminin bu transfere onay vermeye niyetli olmadığı ifade edildi.
Buna rağmen Fenerbahçe cephesi görüşmeleri sonlandırmış değil. Yönetim, transfer penceresi kapanmadan Brighton'ı ikna edebilmek için temaslarını sürdürüyor.
25 yaşındaki Matt O'Riley, merkez orta sahada görev yapmasının yanı sıra ofansif orta saha rolünde de oynayabiliyor.
Matt O'Riley 2024 yılında Celtic'ten 29 milyon 500 bin Euro'ya Brighton & Hove Albion'a transfer olmuştu. O'Riley'nin mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.
Ben Jacobs'ın haberine göre, sarı-lacivertliler, Brighton forması giyen Danimarkalı orta saha Matt O'Riley için kiralama teklifi yaptı. İngiliz ekibine iletilen teklifin, satın alma opsiyonu içermeyen kiralık formül üzerinden olduğu belirtiliyor.
Ancak salı günü öğle saatleri itibarıyla Brighton yönetiminin bu transfere onay vermeye niyetli olmadığı ifade edildi.
Buna rağmen Fenerbahçe cephesi görüşmeleri sonlandırmış değil. Yönetim, transfer penceresi kapanmadan Brighton'ı ikna edebilmek için temaslarını sürdürüyor.
25 yaşındaki Matt O'Riley, merkez orta sahada görev yapmasının yanı sıra ofansif orta saha rolünde de oynayabiliyor.
Matt O'Riley 2024 yılında Celtic'ten 29 milyon 500 bin Euro'ya Brighton & Hove Albion'a transfer olmuştu. O'Riley'nin mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.